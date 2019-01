Riccardo Sinigallia in concerto a Milano: info e scaletta

Farà tappa venerdì 25 gennaio alla Santeria Social Club di Milano il “Ciao cuore Tour”, la nuova tournée di Riccardo Sinigallia. Un tour durante il quale il cantautore romano sta presentando per la prima volta dal vivo i brani tratti da “Ciao cuore”, il suo ultimo album. Un disco pubblicato alla fine del 2018 e che è stato anticipato dal singolo omonimo, accompagnato da un videoclip con protagonista l’attore Valerio Mastandrea.

La scaletta del concerto di Milano

Insieme a Riccardo Sinigallia sul palco ci saranno Ivo Parlati alla batteria, Laura Arzilli al basso e ai cori, Andrea Pesce alle tastiere e Francesco Valente alla chitarra. La scaletta sarà composta soprattutto dalle canzoni estratte dal recente “Ciao cuore”, uscito nel settembre scorso per l’etichetta Sugar Music, che saranno alternate ad alcuni tra i brani più celebri della carriera del cantautore romano. Tra questi, anche i pezzi scritti nel periodo di “militanza” nei Tiromancino. Si tratta di brani come “La descrizione di un attimo” e “Se potessi incontrarti ancora”, “Anni di pace” e “Buonanotte”. Queste le canzoni che Riccardo Sinigallia ha suonato durante uno dei suoi ultimi concerti:

E invece io

Che non è più come prima

Io e Franchino

Per tutti

Le ragioni personali

Prima di andare via

Amici nel tempo

Finora

Bellamore

La descrizione di un attimo

La revisione della memoria

Uscire fuori

Buonanotte

Anni di pace

Solo per te

Di seguito, invece, la tracklist dell’album “Ciao cuore”, che sarà suonata quasi per intero durante i live:

So delle cose che so

Niente mi fa come mi fai tu

Bella quando vuoi

Backliner

Le donne di destra

Ciao cuore

Dudù

Che male c’è

A cuore leggero

Le info sul concerto alla Santeria Social Club di Milano

Il concerto alla Santeria Social Club di Milano inizierà alle 21. I biglietti sono ancora disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati al prezzo di 17,25 euro per il posto unico. Il club si trova a Milano, in viale Toscana al civico 31. Il locale è raggiungibile con la propria auto, che sarà possibile posteggiare nelle strade limitrofe. In alternativa, per non faticare nel cercare un parcheggio, il consiglio è quello di arrivare al locale utilizzando i mezzi pubblici. La Santeria Social Club è raggiungibile prendendo le linee dei tram 90 (scendendo alla fermata viale Toscana, via Castelbarco) o 15 (scendendo alla fermata Porta Lodovica).

Il “Ciao cuore Tour”

Dopo la data di venerdì 25 gennaio alla Santeria Sociale Club di Milano, il “Ciao cuore Tour” di Riccardo Sinigallia continuerà nei club delle principali città italiane, fino all’ultimo show, che è in programma per il 16 febbraio al Monk Club di Roma. I concerti rimanenti del “Ciao cuore Tour”:

25 gennaio 2019 a Milano, Santeria Social Club