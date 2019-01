Ligabue, come acquistare i biglietti per i concerti dello "Start Tour 2019"

C'è grande attesa per lo "Start Tour 2019" di Luciano Ligabue. In programma quest'estate, ecco tutte le informazioni per acquistare i biglietti

Sono state finalmente ufficializzate le date del nuovo tour negli stadi di Ligabue. Lo “Start Tour 2019” è stato presentato tramite un video su Youtube dove il rocker di Correggio ha svelato gli appuntamenti previsti quest’estate. La sagoma del rocker appare nel video mentre suona la chitarra e tra una nota e l’altra sono apparse le nove date previste per il tour. Un momento atteso dai fan che da anni attendono il ritorno negli stadi di Luciano Ligabue. L’ultimo tour del cantautore è stato il “Made in Italy Tour 2017” con oltre 50 date nei palasport italiani. Ora con l’arrivo del nuovo album “Start”, il rocker ha deciso nuovamente di tornare negli stadi.

Come acquistare i biglietti dello "Start Tour"

È ormai una tradizione iniziata nel 1997 con il tour “Il Bar Mario è aperto” e un appuntamento imperdibile per i fan che seguono Luciano Ligabue fin dai primi anno della sua carriera. Queste tutte le date dello "Start Tour 2019":

14 giugno, Bari - Stadio San Nicola

17 giugno, Messina - Stadio San Filippo

21 giugno, Pescara - Stadio Adriatico

25 giugno, Firenze - Stadio Artemio Franchi

28 giugno, Milano - Stadio San Siro

2 luglio, Torino - Stadio Olimpico

6 luglio, Bologna - Stadio Dall’Ara

9 luglio, Padova – Stadio Euganeo

12 luglio, Roma – Stadio Olimpico

I biglietti per lo “Start Tour 2019” saranno disponibili online da lunedì 28 gennaio 2019. Per gli iscritti al fan club di Ligabue “Bar Mario”, è prevista una prevendita esclusiva sabato 26 e domenica 27 gennaio. Per gli altri fan, invece, i ticket saranno disponibili nelle prevendite abituali dalle ore 11 di lunedì 4 febbraio. Sul sito ticketone.it sarà possibile acquistare i biglietti dalle ore 11 di lunedì 28 gennaio, mentre i fan iscritti al “Bar Mario” potranno acquistare i biglietti dalle ore 11.00 di sabato 26 gennaio fino alle ore 10.00 di lunedì 28 gennaio.

Il nuovo album "Start"

Lo “Start Tour 2019” sarà anticipato dall’uscita dell’album “Start” prevista per l’8 marzo nei negozi e negli store digitali. Il disco conterrà, oltre al singolo di lancio, altri nove brani inediti di Luciano Ligabue. Sarà il dodicesimo album in studio della sua carriera e la copertina, svelata sui social, vede per la prima volta un’immagine proprio del rocker. Questa la tracklist “Start”:

"Polvere di stelle" "Ancora noi" "Luci d'America" "Quello che mi fa la guerra" "Mai dire mai" "Certe donne brillano" "Vita morte e miracoli" "La cattiva compagnia" "Io in questo mondo" "Il tempo davanti"

“Luci d'America”, pubblicato lo scorso 11 gennaio, è il primo estratto del nuovo album in uscita a marzo. Il disco sarà prodotto con l’etichetta Zoo Aperto/F&P Music Hub/Warner Music e arriverà a più di due anni di distanza dall’ultima fatica discografica di Ligabue, “Made in Italy”. Con questa release, si era portato a casa tre dischi di Platino e tutto l'affetto dei fan di lunga data. Dalla produzione sono stati estratti quattro singoli che hanno scritto la storia recente di un cantautore che, con la sua musica, ha nutrito i sogni di generazioni intere: “G come Giungla”, “Made in Italy”, la sempre attuale “È venerdì non mi rompete i coglioni” e “Ho fatto in tempo ad avere un futuro (che non fosse soltanto per me)”.