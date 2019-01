Calcutta in concerto a Napoli: info e scaletta

Prosegue il tour da tutto esaurito di Calcutta nei palazzetti più importanti d’Italia. Dopo essersi esibito ad Ancona, Padova, Milano, Bologna e Bari, il cantautore di Latina è pronto a far tappa a Napoli: l’appuntamento è sabato 26 gennaio 2019 al Palapartenope di Napoli. Di seguito la scaletta e tutte le informazioni per arrivare preparati al concerto. Ricordiamo, inoltre, che Calcutta ha già annunciato le prime date nei festival estivi: già in programma i live del 7 giugno al Core Festival di Treviso, 25 giugno al Milano Summer Festival, 27 giugno al Rock in Roma e 6 luglio al Lucca Summer Festival.

Calcutta a Napoli: orari e info sul concerto

Sabato 26 gennaio 2019 Calcutta si esibirà, accompagnato dalla sua band, sul palco del Palapartenope di Napoli. La data, così come tutte le altre tappe del tour invernale (ad ora, fatta eccezione per il concerto ad Acireale), è già sold out. Pertanto, non saranno disponibili biglietti alla cassa e potrà assistere allo show solamente chi ha già acquistato il biglietto in prevendita. Le porte del Palapartenope apriranno alle ore 18:30, il concerto sarà anticipato alle 20:30 dai video di Bomba TV (filmati firmati Bomba Dischi, l’etichetta di Calcutta), mentre l’inizio del live vero e proprio è previsto per le ore 21:00.

La scaletta del concerto: tutte le canzoni

Calcutta è attualmente impegnato con il tour di presentazione di “Evergreen”, suo ultimo album, uscito il 25 maggio 2018 per Bomba Dischi / Sony Music. Dopo i concerti evento della scorsa estate, all’Arena di Verona e allo Stadio Francioni di Latina, la tournée invernale 2019 è iniziata con la data zero del 17 gennaio al PalaRossini di Ancona. Calcutta e la sua band stanno calcando i palchi dei palazzetti più importanti d’Italia, gli show in programma sono già tutti sold out ad eccezione dell’ultima tappa in calendario, il 9 febbraio ad Acireale (CT). Come abbiamo potuto notare nel corso dei precedenti live, per ogni data sono saliti sul palco differenti ospiti: I Camillas ad Ancona, Francesca Michielin a Padova e al primo concerto milanese, Frah Quintale per la seconda data al Mediolanum Forum di Assago, Giorgio Poi e il piccolo coro dell’Antoniano a Bologna. Ancora non è stato svelato l’ospite della serata al Palapartenope di Napoli, unica incognita da inserire in scaletta dopo la performance dell’amato singolo “Oroscopo”. Tra le canzoni che Calcutta porterà in scena sul palco ci sono, ovviamente, i brani del suo ultimo album “Evergreen”, tra cui i singoli “Orgasmo”, “Pesto”, “Paracetamolo” e “Kiwi”. Immancabili i pezzi del precedente disco “Mainstream”: “Cosa mi manchi a fare”, “Limonata”, “Milano”, “Frosinone”, “Gaetano” e altre. Un posto in scaletta è stato riservato anche ai pezzi più vecchi e forse meno conosciuti del cantautore di Latina: “Cane”, “Albero”, “Arbre magique” e “Amarena”. Di seguito potete trovare la scaletta completa seguita durante il tour 2019 di “Evergreen”: