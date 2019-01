Michael Jackson, "Don't Stop 'Til You Get Enough" è il musical a lui dedicato

Arrivano nuove indiscrezioni sul musical ispirato alla vita di Michael Jackson. È da tempo che si parla di uno spettacolo dedicato interamente al Re del Pop, ma finora non erano state rivelate informazioni e anche gli organizzatori avevano progettato tutto nella massima riservatezza. Fino a poche ore fa quando i media americani sono riusciti a raccogliere le prime notizie ufficiali sul progetto. Il musical dedicato interamente a Michael Jackson dovrebbe chiamarsi “Don’t Stop Til You Get Enough”. Secondo le prime indiscrezioni il debutto sarà al James M. Nederlander Theatre di Chicago il 29 ottobre e nel 2020 sarà poi il turno di Broadway.

Tutti i progetti dedicati a Michael Jackson

Lo show dovrebbe chiudersi con il Dangerous World Tour. La sceneggiatrice è Lynn Nottage, la prima donna a vincere due premi Pulitzer. Il primo riconoscimento è del 2009 per il dramma “Ruined”, mentre il secondo è arrivato nel 2017 per “Sweat”. Le coreografie e la regia dello spettacolo sono affidate a Christopher Wheeldon. Lo spettacolo è prodotto dalla Michael Jackson Estate e Columbia Live Stage. Il titolo del musical è “Don’t Stop Til You Get Enough”, brano tratto dall’album “Off the Wall” del 1979. Non è la prima volta che Michael Jackson è al centro di iniziative del genere, anche prima del suo decesso avvenuto il 25 giugno 2009. Da circa venti anni viene tenuto a Londra il concerto "Thriller Live”, uno spettacolo di due ore e mezza che celebra la musica dei The Jackson 5 e il lavoro da solista e la vita di Michael Jackson. Coloro che produrranno il musical hanno invece collaborato in diversi progetti, tra cui "Michael Jackson ONE", uno spettacolo del Cirque du Soleil tenuto negli ultimi cinque anni a Las Vegas. Tra le produzioni c’è anche un documentario, "This Is It di Michael Jackson", pubblicato pochi mesi dopo la sua morte nel 2009 e infine "Michael Jackson's Journey From Motown to Off the Wall", un altro documentario firmato da Spike Lee e pubblicato nel 2016. Il 25 gennaio verrà presentato il film "Leaving Neverland", controverso documentario non autorizzato dagli eredi della star americana. La pellicola fa parte dell'edizione 2019 del Sundance Film Festival. Diretto da Dan Reed, è incentrato sulle testimonianze di tre trentenni circa le presunte molestie sessuali delle quali rimasero vittime da parte dell'artista quando avevano rispettivamente 7 e 10 anni.

I tanti spettacoli dedicati alla musica pop

Da tempo gli spettacoli teatrali di Broadway sono dedicati a personaggi che hanno fatto la storia della musica. Tra gli altri ci sono “Beautiful: The Carole King Musical", "Summer: The Donna Summer Musical" e "Escape to Margaritaville" (con le canzoni di Jimmy Buffett). Tra quelli che verranno presto annunciati ci sarà “Head Over Heels" e "The Cher Show" arrivato a dicembre a Broadway. A Londra invece è andato in scena "Tina: The Tina Turner Musical", mentre a Washington è stato il turno di "Is not Too Proud" dedicato ai The Temptations. Anche Alanis Morissette è stata la protagonista di un musical in scena nel Massachusetts, si chiama “Jagged Little Pill”, stesso nome del suo album di debutto. Infine al Public Theatre Off Broadway è stato presentato “Girl From the North Country” con le canzoni di Bob Dylan.