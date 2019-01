Cosmo, a Milano un tram con rave itinerante per i fan

Il 27 gennaio Cosmo sarà protagonista di un’iniziativa davvero particolare. Si chiama Cosmotram Powered by Puma e si tratta di un rave itinerante in un tram che girerà per Milano. Correrà sui binari del centro città il 27 gennaio dalle 17 alle 22, e si potrà ballare con Cosmo e i dj di Ivreatronic. Una sorta di riscaldamento prima del concerto del 2 febbraio. I posti sono limitatissimi, solo i veri fan possono viaggiare sul Cosmotram, ma bisogna essere veloci, e inviare subito nome, cognome e foto del biglietto per la data del Forum all’indirizzo cosmotram@dnaconcerti.com. L’annuncio dell’evento è arrivato dallo stesso Cosmo tramite Instagram. Il cantautore ha rivelato la sorpresa attraverso le classiche stories.

L'atteso concerto al Forum di Assago

L’unica data dal vivo di Cosmo nel 2019 è in programma sabato 2 febbraio al Forum d’Assago di Milano. Un evento speciale perché sarà l’occasione per festeggiare il grande successo dell’album “Cosmotronic” e del relativo tour. Dopo questa tappa, Cosmo ha annunciato che prenderà una pausa prima di ritornare a suonare dal vivo. Il concerto al Forum d’Assago sarà diverso rispetto al tour che si è tenuto la scorsa primavera ed è proseguito fino all’estate. In scaletta ci saranno brani estratti dai primi due dischi di Cosmo, un’occasione davvero unica considerando che non suona dal vivo da circa tre anni. All’organizzazione dell’evento ha collaborato il collettivo Pfadfinderei che per la prima volta ha lavorato con un musicista italiano dopo aver messo le mani negli spettacoli di Paul Kalkbrenner e Modeselktor. Il collettivo si è occupato delle luci e visual. L’ingresso al Forum è per le ore 18, dove il pubblico troverà i dj di Ivreatronic, collettivo e label specializzata in elettronica fondata dallo stesso Cosmo. Poi arriverà Myss Keta, che aprirà il concerto. Ci saranno anche altri ospiti ma non sono stati ancora annunciati. «Sono entrato in una fase zen, abbiamo fatto le prove in una casa in provincia di Torino e siamo preparati per partire. Faremo le prove anche sul palco ovviamente, ma come performance artistica ci siamo», queste le parole di Cosmo in una recente intervista in radio.

Il successo ottenuto da Cosmo

“Cosmotronic” è il terzo disco di inediti di Cosmo. L’album è stato pubblicato il 12 gennaio del 2018 e ha riscosso il parere favorevole di pubblico e critica, permettendo a Cosmo la consacrazione pop (e popolare) che fino a questo momento gli era mancata. Il disco era stato anticipato già lo scorso anno dal singolo “Sei la mia città”, uno dei pezzi di maggior successo dell’intero lavoro, e “Turbo”. A marzo del 2018 è uscito invece il singolo “Quando ho incontrato te”, seguito appunto da “L’amore”. Ad ottobre è uscito l’EP “Quando ho incontrato Ivreatronic”, release arrivata senza alcun annuncio o comunicato a precederla: le quattro tracce remix sono apparse su tutti gli store digitali, pronte all’ascolto. Rilasciato per la 42Records e Believe, ha stupito i fan e lasciato la critica di stucco, dimostrando ancora una volta che Cosmo si trova su un livello artistico dove non conta tanto il clamore, quanto la musica stessa, sempre al centro del processo creativo.