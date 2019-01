Calcutta in concerto a Bari: info e scaletta

Prosegue senza battute d’arresto il tour dei record di Calcutta. Il cantante di Latina sta facendo registrare quasi esclusivamente sold out nelle tappe della sua prima tournée nei palasport, che sta avendo luogo in questi giorni. L’unica eccezione alla regola è rappresentata dalla tappa conclusiva del tour, in programma sabato 9 febbraio al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. Il prossimo appuntamento per ascoltare live Calcutta è invece per venerdì 25 gennaio 2019, quando l’artista laziale si esibirà sul palco del PalaFlorio di Bari.

Calcutta a Bari: le info sul concerto

L’inizio del concerto è previsto per le 20. Il PalaFlorio si trova a Bari, in via Giuseppe Prezzolini ed è raggiungibile sia con la propria auto che con i mezzi pubblici. Per chi desiderasse arrivare autonomamente, procedendo in direzione sud sulla SS16, l’uscita da imboccare è la 14B per poi entrare in via Caldarola, proseguendo in direzione Bari. Quindi, bisogna percorrere la strada per circa un chilometro e poi svoltare a sinistra in via Giuseppe Prezzolini. All’esterno del palazzetto dello sport ci sono degli ampi parcheggi in cui è possibile posteggiare la propria auto. Chi invece arriverà dall’aeroporto Karol Wojtila, potrà raggiungere il centro di Bari con la linea 16 del servizio di trasporto pubblico locale. Infine, da Bari, sono diverse le possibilità per raggiungere il palasport utilizzando i mezzi pubblici. Le linee dell’autobus che collegano il palazzetto alla città sono la 2, la 9, la 10, la 14 e la 25.



La scaletta del concerto di Calcutta a Bari



Trattandosi del tour promozionale di “Evergreen”, il disco più recente di Calcutta, sono le tracce contenute in questo album a occupare una buona parte della scaletta dei concerti. Naturalmente, alternate alle canzoni che hanno permesso al cantautore di Latina di raggiungere il successo: brani come “Cosa mi manchi a fare”, “Oroscopo”, “Gaetano” e “Frosinone”. Calcutta, durante i primi concerti del tour, ha quasi sempre riproposto la medesima scaletta, ma non è da escludere che nei prossimi show possa decidere di apportare qualche piccola variazione. La probabile scaletta del concerto:

Briciole

Kiwi

Orgasmo

Cane

Fari

Milano

Limonata

Paracetamolo

Rai

Amarena

Pomezia

Nuda nudissima

Cosa mi manchi a fare

Oroscopo

Del verde

Io non abito al mare

Albero

Natalios

Arbre Magique

Hubner

Le barche

Gaetano

Frosinone

Pesto

Saliva

Le rimanenti date dell’Evergreen Tour



Archiviato il concerto al PalaFlorio di Bari, l’Evergreen Tour proseguirà per altri quattro concerti. La prossima tappa è in programma per sabato 26 gennaio al PalaPartenope di Napoli, quindi ci sarà il doppio concerto romano: il primo martedì 5 febbraio e il secondo il giorno successivo, entrambi al PalaLottomatica. Ultima data, quella di sabato 9 febbraio al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. Tutti gli show, con l’eccezione dell’ultimo, sono completamente sold out. Su TicketOne è invece ancora possibile comprare i tagliandi per il live in programma ad Acireale, al prezzo di 34,50 euro per la tribuna laterale non numerata e 40,20 euro per la tribuna numerata. I tagliandi per il parterre invece sono andati tutti esauriti.