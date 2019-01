Marostica Summer Festival e Acquedotte 2019, ci saranno i Franz Ferdinand

Tre date in programma in estate per i Franz Ferdinand. Il gruppo originario di Glasgow sarà a Marostica, Cremona e Firenze

I Franz Ferdinand saranno tra i protagonisti dell’estate 2019. La band originaria di Glasgow ha annunciato tre date in Italia a Marostica, Cremona e Firenze. Gli appuntamenti sono attesi da tempo e fanno parte del tour che ha accompagnato l’uscita dell’ultimo album del gruppo. Dopo l’abbandono del chitarrista Nick McCarthy, l’attuale formazione comprende Alex Kapranos, Bob Hardy, Dino Bardot, Julian Corrie e Paul Thomson ha rilasciato “Always Ascending”, uscito nel 2018 a cinque anni di distanza dall’ultimo lavoro. Il lavoro discografico segna una sorta di rinascita, una trionfante rielaborazione del gruppo, che esplode con fresche idee e vigorosi esperimenti sonori.

I concerti in Italia dei Franz Ferdinand

Con l’entusiasmo e la grinta che caratterizza da sempre i loro live, sono considerati una delle band indie più influenti del nuovo millennio musicale e in Italia sono attesi per tre date davvero imperdibili. Il tour a supporto del disco aveva fatto tappa anche in Italia a Bologna a marzo, a Roma e Gardone Riviera a luglio e, infine, a Milano a settembre, ma anche la prossima estate ci sarà la possibilità di ascoltarli dal vivo. Queste le tre tappe in programma:

LUNEDÌ 8 LUGLIO MAROSTICA SUMMER FESTIVAL PIAZZA CASTELLO, MAROSTICA

MARTEDÌ 9 LUGLIO FESTIVAL ACQUEDOTTE PIAZZA DEL COMUNE, CREMONA

GIOVEDÌ 11 LUGLIO CAVEA DEL TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO, FIRENZE

Per la tappa del Marostica Summer Festival il prezzo dei biglietti è di 33 euro più i diritti di prevendita, con la possibilità di scegliere la tribuna numerata ad un costo leggermente superiore (38 euro + diritti di prevendita). A Cremona per il Festival Acquedotte non c’è differenziazione con un posto unico al prezzo di 30 euro più diritti di prevendita. Infine a Firenze presso Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino il biglietto per il posto unico costa 35 euro più diritti di prevendita. Le prevendite iniziano giovedì 24 gennaio alle 11, mentre le vendite generali il 25 gennaio dalle ore 11. Al Marostica Summer Festival suoneranno anche i Toto nel tour celebrativo dei 40 anni di carriera (il 3 luglio) e Francesco De Gregori, in scena con un’orchestra di 40 elementi (il 10 luglio). Il concerto dei Franz Ferdinand è invece il primo appuntamento annunciato dal Festival Acquedotte.

La carriera e l'ultimo album

Il successo dei Franz Ferdinand arriva nel 2004 con l’album di debutto “Franz Ferdinand”, anticipato dai singoli “Darts Of Pleasure” e “Take Me Out”, quest’ultimo certificato oro in Italia, subito alla #3 della UK Chart. L’album ha venduto oltre 3 milioni e mezzo di copie in tutto il mondo e ha conquistato tra gli altri 2 Brit Awards, 1 Ivor Novello Awards, 1 Mercury Prize, 4 NME Awards, 1 Q Awards e un premio come miglior video per “Take Me Out”. Nel 2005 è uscito il secondo album “You Could Have It So Much Better”, mentre nel gennaio 2009 è stato il turno di “Tonight: Franz Ferdinand”, seguito da “Right Thoughts, Right Words, Right Action” nel 2013. "Always Ascending" è il quinto album registrato in studio dai Franz Ferdinand ed è uscito cinque anni fa. In questo periodo il gruppo si era concesso solo un progetto collaborativo con gli Sparks, da cui è nato l'album "FFS".