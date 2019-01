Anche stavolta niente Italia, almeno per il momento, per Drake. Il rapper canadese ha appena annunciato la tranche europea del suo “Assassination Vacation Tour”, che tra marzo e aprile prossimi toccherà Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio e Olanda. Nessuna data prevista nel nostro paese, ma chissà che qualche novità non possa spuntare fuori andando avanti verso la primavera. In realtà pare abbastanza difficile, soprattutto guardando ai precedenti: Drake non si è mai esibito dal vivo in Italia. L’alternativa è acquistare un biglietto aereo e decollare verso Londra, Parigi o una delle altre mete europee e far combaciare una piccola vacanza con il live di uno degli artisti più hot degli ultimi anni. Drake, reduce dal successo del suo ultimo tour americano insieme a Migos, sarà accompagnato in tour da Tiffany Calver, che aprirà i live con un dj set ovviamente dal timbro marcatamente hip-hop, e da Tory Lanez, che farà da artista di spalla.

La lunga corsa live di Drake

Dall’uscita del suo ultimo album, “Scorpion”, datato 29 giugno 2018, Drake non si è praticamente mai fermato. Dal 12 agosto e fino al 18 novembre l’artista di Toronto ha girato Stati Uniti e Canada con l’”Aubrey & The Three Migos Tour”, ciclo di concerti nel quale ha condiviso il palco con il trio hip-hop americano dei Migos. La tournée è stata un successo clamoroso, avendo incassato circa 79 milioni di dollari nel corso delle cinquantaquattro date, facendone il terzo tour di maggior successo di un artista hip-hop di tutti i tempi. Un tour che ha visto anche una quantità di ospiti con pochi eguali: da Meek Mill a Lil Wayne, da Post Malone e Travis Scott, persino la star del basket Nba Lebron James (Drake è tifosissimo di basket, fan dei Toronto Raptors) è salito sul palco in occasione del primo show in programma a Los Angeles. Il successo di Drake è un fenomeno globale con pochi precedenti: lo scorso agosto era riuscito nell’impresa di essere il primo artista a superare i 50 miliardi di streaming, considerando tutte le varie piattaforme online (iTunes, Spotify, ecc…), trascinato dal boom di “Scorpion”. L’album era stato capace di piazzare setti brani nella top 10 dei singoli più venduti nella settimana di esordio, battendo il record di cinque che apparteneva ai Beatles.

Tutte le date dell’”Assassination Vacation Tour”

Di seguito l’elenco completo delle date già annunciate per la prossima primavera, che toccheranno sette città europee per un totale di ventidue concerti e la cui vendita di biglietti partirà venerdì 25 gennaio: