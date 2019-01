Salmo: "Playlist" è il disco più venduto della settimana

È ancora “Playlist”, l’ultimo album di Salmo, il disco più venduto della settimana in Italia, secondo i dati divulgati da Fimi/Gfk. Il disco è uscito alla fine dello scorso anno, piazzandosi immediatamente in vetta alle classifiche di vendita italiane.

“Playlist”: l’ultimo album di Salmo



“Playlist” è l’ultimo album di Salmo, pubblicato il 9 novembre 2018 con l’etichetta Sony Music. L’album è stato anticipato dal singolo “90MIN”, a sua volta anticipato da un teaser video pubblicato su YouTube con 90 minuti di applausi. Il disco è arricchito da numerose collaborazioni: troviamo Fabri Fibra in “Stai zitto”, Nitro in “Dispoverty Channel”, Sfera Ebbasta in “Cabriolet”, Coez in “Sparare alla luna” e “Nstasia” nell’ultimo uscito, “Il cielo nella stanza”. L’album è disponibile in versione digitale, come cd standard, in edizione deluxe (con booklet fotografico di 32 pagine, il Salmo Vip Pass multimediale per l’accesso ai contenuti esclusivi), in vinile e come “Vynil Complete Edition” (comprende “Playlist”, “Hellvisback, Midnite-2LP Death U.S.B. e una fotografia autografata). Le canzoni della tracklist di “Playlist”:

90MIN Stai zitto feat. Fabri Fibra Ricchi e morti Dispoverty Channel feat. Nitro Cabriolet feat. Sfera Ebbasta Ho paura di uscire Sparare alla luna feat. Coez Pxm Il cielo nella stanza feat. Nstasia Tié Ora che fai? Perdonami Lunedì



Il “Playlist Tour” di Salmo



Dopo i tre concerti di dicembre nel palasport di Vigevano, al PalaLottomatica di Roma e al Forum di Assago, Salmo è atteso nella sua prima tournée nei palasport, che inizierà il 9 marzo 2019 al PalaAlpitour di Torino, per terminare il 30 marzo al Forum di Assago. I concerti del “Playlist Tour” di Salmo:

9 marzo Torino, PalaAlpitour

10 marzo Firenze, Nelson Mandela Forum

14 marzo Napoli, PalaPartenope

16 marzo Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

22 marzo Padova, Kioene Arena

29 marzo Montichiari (BS), PalaGeorge

30 marzo Assago (MI), Mediolanum Forum



Le classifiche di vendita della settimana



Il rapper sardo rimane in vetta alle classifiche di vendita per due settimane consecutive, seguito da Marco Mengoni, il cui “Atlantico” si riconferma per 14 giorni di seguito al secondo posto. Al terzo gradino del podio troviamo Ultimo, con “Peter Pan” che risale la classifica di due posizioni: un successo arricchito dalla considerazione che il disco è tra i più venduti da ben 49 settimane. Quarto e quinto posto, invece, per i Queen con i due dischi “Bohemian Rhapsody” (con ogni probabilità complice il recente film vincitore del Golden Globe con Rami Malek) e “Platinum Collection”. Quindi, di nuovo un italiano, questa volta un trapper: Sfera Ebbasta con il suo ultimo album “Rockstar”. Arretrano invece di tre posizioni i Maneskin con “Il ballo della vita”. Infine, c’è Capo Plaza con “20”, ancora Ultimo con “Pianeti” (il suo penultimo disco) e, a concludere, la new entry Vacca con “Don Vacca Corleone”.

Quanto ai singoli, invece, il più scaricato della settimana è il recente “È sempre bello” di Coez, seguito ancora da Salmo (feat. Nstasia) con “Il cielo nella stanza, Pedro Capà e Farruko con “Calma (Remind)”, Fedez feat. Zara Larsson con “Holding Out For You” e, infine, Marco Mengoni e Tom Walker con “Hola (I Say)”.