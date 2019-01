Le Vibrazioni, il nuovo singolo è “Cambia”

Venerdì 18 gennaio Le Vibrazioni hanno lanciato in rotazione radiofonica il nuovo singolo dal titolo “Cambia”. Il brano, prodotto da 432 e distribuito da Artist First è una ballad rock con le tipiche sonorità che hanno contribuito all’ascesa al successo del gruppo milanese nel corso di venti anni di illustre carriera. “Cambia” è stato scritto da Francesco Sarcina e da Davide Simonetta e anticipa il concerto evento al Mediolanum Forum di Assago previsto per il 26 marzo e il “Così Sbagliato – European Tour” in partenza il prossimo 5 febbraio da Madrid.

Il videoclip ufficiale di “Cambia”

Il nuovo singolo de Le Vibrazioni è accompagnato da un videoclip diretto da Bendo, che attraverso una pianosequenza rappresenta un esplicito omaggio al famosissimo video di “Dedicato a te”. Nel nuovo videoclip, infatti, si ritrovano gli stessi elementi come la location, le scene e gli attori, mentre a cambiare è la sequenza delle immagini. In sostanza, il video vede il ritorno di “Giulia” che percorre il Naviglio Pavese di Milano, mentre i componenti della band continuano a cambiare direzione senza mai interagire tra loro. È solo alla fine che il gruppo si riunisce e questo ricongiungimento diventa il simbolo del percorso artistico che ha portato Le Vibrazioni a suonare nuovamente insieme.

Il testo di “Cambia”

Se fosse facile dirti di restare qui

Se fosse facile avere un minuto solo per convincerti

Io non lo so, almeno adesso non avrei più paura

Giorni interi a contarci i lividi

Ma com’è bella Milano d’inverno, forse domani nevica

Forse è meglio se restiamo a casa

Poi sveglieremo la città

Nell’alba fredda delle sei

E vivere è la sola cosa che ci viene bene

Tutto il resto non conta, siamo in piedi un’altra volta

Cambia

Due mani che si cercano nel buio

E il mondo cambia

Promesse che non durano un minuto

E tutti i calcoli inutili

Sei tu che pensi di essere diversa

Ma è il mondo che cambia

Se fosse facile dire “io stasera non esco”,

fosse facile stare in silenzio e non spiegarti niente

e raccontarsi che va tutto bene

e spegnere il telefono,

riverniciare le pareti mentre tutto

Cambia

Due mani che si cercano nel buio

E il mondo cambia

Promesse che non durano un minuto

E tutti i calcoli inutili

La pioggia lava ancora i tuoi peccati

E il mondo cambia

Rincorrersi per non restare indietro un’altra volta

E tutto quello che vorresti adesso non è mai abbastanza

Sei tu che pensi di essere diversa

Ma è il mondo che cambia

C’erano quei giorni e tutti i nostri film

Il mare piatto nelle polaroid

C’era la voglia di risolvere le cose

Come se il mondo fosse cenere che cade

Dalle tue sigarette fumate sul balcone

Quando la guerra inizia per un posto che non hai

E tutte le parole, parole da evitare

Sorrisi da affittare per nascondere chi sei

Cambia

Due mani che si cercano nel buio

E il mondo cambia

Promesse che non durano un minuto

E tutti i calcoli inutili

La pioggia lava ancora i tuoi peccati

E il mondo cambia

Rincorrersi per non restare indietro un’altra volta

E tutto quello che vorresti adesso non è mai abbastanza

Sei tu che pensi di essere diversa

Ma è il mondo che cambia

Sì, cambia

Cambia

È il mondo che cambia