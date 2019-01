Due nuove date per l'attesissimo Jova Beach Party, l'evento estivo che porterà l'artista in giro per le spiagge italiane con un nuovo e ambiziosissimo progetto.

Dopo lo straordinario responso ottenuto dall’annuncio del tour, Jovanotti ha deciso di accontentare i suoi tantissimi fan aggiungendo ben due nuove date alla serie di concerti che quest’estate lo porterà in giro in alcune delle località balneari più belle d’Italia. La notizia era nell’aria da un po’ ma finalmente oggi il cantante ha confermato il tutto nella sua pagina Facebook: due nuove date per il Jova Beach Party, per la precisione a Viareggio e Lignano Sabbiadoro dove quindi sarà possibile assistere al grande evento il 30 luglio e il 31 agosto nella città toscana e il 6 luglio e il 28 agosto e nella città friulana.

Pochissime ore fa l’artista ha pubblicato un lunghissimo post per svelare alcuni dettagli dell’ambizioso progetto e per ringraziare la città di Viareggio.

L’annuncio delle nuove date

Questo l’inizio del lungo messaggio di Jovanotti: “La prima notizia riguarda l’aggiunta di una nuova data a Lignano il 28 agosto e una nuova data a Viareggio il 31 agosto! Le richieste di partecipare sono senza precendenti quindi abbiamo deciso di tornare a Lignano e a Viareggio a fine agosto per il gran finale di Jova Beach. Io chiaramente sono contentissimo, ed è anche un modo per arginare il fenomeno illegale di chi spaccia biglietti a prezzi assurdi attraverso il “ secondary ticket” (bagarinaggio online) che è una vera truffa ai danni soprattutto del pubblico e di conseguenza di tutti quelli che lavorano seriamente. Quindi Jova Beach PARTY tornerà a Lignano e a Viareggio”:

Jovanotti: “Sarà un’utopia temporanea, magica”

L’artista ha poi rivelato l’ambizioso progetto a cui sta lavorando, qualcosa che al momento non è mai stato realizzato prima e che quindi richiederà davvero tanto lavoro: “Realizzeremo un villaggio fantastico, una realtà alternativa, un’utopia temporanea, magica, una città della musica in riva al mare, un luogo di frontiera tra reale e immaginario, tra passato e futuro, un accampamento di surfisti dell’anima, tra terra e acqua, cielo e orizzonte, e soprattutto sarà lo spazio della musica, dal primo pomeriggio a notte fonda il ritmo non si fermerà mai, diventerete tutti pazzi. Per me Jova Beach è un grande salto in avanti".

Il ringraziamento speciale alla città di Viareggio

Infine un ringraziamento speciale alla città di Viareggio che omaggerà l'artista anche in occasione del tradizionale Carnevale: "E ora chiudiamo questo lungo ma ricco bollettino con un grazie!!!! Voglio ringraziare il Carnevale di Viareggio, che aprirà tutte le sfilate con un carro che hanno dedicato alla mia musica in occasione delle feste che faremo quest’estate. Lo hanno progettato e realizzato alla cittadella del carnevale dove c’è questa grande scuola e tradizione che va avanti da sempre e si trasmette coi suoi segreti e la sua arte. E’ un onore e un’emozione, il Carnevale di Viareggio è storia! Hanno realizzato un carro con una consolle sopra e aprirà tutte le sfilate con il ritmo giusto. Grazie ragazzi!”.