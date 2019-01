Noyz Narcos in concerto a Bologna: info e scaletta

Sbarca all’Estragon di Bologna uno dei signori dell’hip hop italiano. Noyz Narcos si esibirà venerdì 18 gennaio nello storico locale felsineo, già sold out da settimane come nelle due date romane all’Atlantico dello scorso weekend. Nel club di via Stalingrado le porte si apriranno alle ore 21, l’inizio del live è previsto invece per le 21.45. Stavolta non sono previsti ospiti al seguito di Emanuele Frasca (questo il nome che si cela dietro il nickname Noyz Narcos): tutta la scena sarà per il suo ritorno a Bologna.

La scaletta del concerto

Difficile fare previsioni sulla scaletta del concerto, visto che negli ultimi due live, quelli tenutisi all’Atlantico di Roma, la presenza di ospiti quali Coez, Franco 126 e Carl Brave hanno ovviamente condizionato le scelte del rapper. Di sicuro non mancheranno i brani tratti dal suo ultimo album “Enemy” (Thaurus/Island Records), senza dimenticare i successi che hanno segnato l’inizio della carriera, consacrandolo come idolo del rap italico. Da “Enemy”, brano che titola l’album, a “Sinnò me moro”, singolo che ha anticipato l’uscita del disco, omaggio alla compianta cantautrice romana Gabriella Ferri e alla sua Roma, e “Niente per Niente”, molti dei brani inclusi nel disco si avvalgono di collaborazioni e featuring con alcuni dei migliori rapper del panorama italiano, come Salmo nel brano “Mic check”, “Sputapalline” con Coez, “Casa Mia” con Luchè e Capo Plaza, “R.I.P.” con Achille Lauro, “Matanza” con Rkomi e “Borotalco” con Carl Brave & Franco126.

Le turbolenze dell’”Enemy Winter Tour”

Con la data bolognese, l’”Enemy Tour”, il ciclo di concerti promozionale dell’ultimo album dell’artista romano, “Enemy”, entra nella fase finale. Dopo il grande successo dell’uscita del disco, certificato di platino ed entrato direttamente alla numero 1 della classifica FIMI, e dopo aver registrato il tutto esaurito con oltre 20 date estive tra festival e summer arena, la parte invernale era ripartita a novembre da Firenze per toccare vari club lungo lo Stivale. Nelle ultime settimane, però, un paio di stop hanno costretto il romano a rimescolare un po’ le carte: spostati il concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino (era in programma il 9 dicembre, sarà recuperato al Teatro della Concordia di Venaria Reale il 22 febbraio) e quello previsto il 25 gennaio alla Casa della Musica di Napoli (al Duel Beat di Pozzuoli, stessa data), annullato quello al Lanterna Azzurra di Corinaldo del 22 dicembre per i noti fatti del concerto di Sfera Ebbasta, Noyz Narcos è ripartito il 5 gennaio dal Dopolavoro di Brindisi e chiuderà il tour con altri quattro concerti da qui al prossimo febbraio. L’ultimo aggiunto alla lista è invece quello di sabato 19 gennaio al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo (TE): biglietti in vendita sul circuito Ciaotickets a partire da 18,70 euro. Sul circuito Ticketone, invece, sono ancora in corso le prevendite per la data di Venaria Reale: tagliandi acquistabili a partire da 19,55 euro. Questo l’elenco dei concerti a venire: