Marco Mengoni, è uscito l’album "Atlantico" in spagnolo

È disponibile nei negozi di dischi e negli store digitali dal 18 gennaio la versione in spagnolo del nuovo album di Marco Mengoni, “Atlantico”. Un lavoro la cui versione in italiano aveva già ricevuto la certificazione di disco di platino e la cui pubblicazione era stata accompagnata dai tre singoli “Voglio” e “Buona vita”, usciti in contemporanea, e “Hola (I Say)”, cantato in duetto con Tom Walker.

Non si tratta della prima esperienza del cantante romano all’interno del mercato discografico iberico: sono diversi i brani di Mengoni che hanno trovato una nuova vita anche in lingua spagnola. A partire da “L’essenziale”, il brano che permise al cantante di vincere il Festival di Sanremo nel 2014, diventato “Incomparable”. E poi, l’anno successivo, il disco “Liberando palabras”, versione in spagnolo di “Parole in circolo”.



La versione spagnola di “Atlantico”

La versione in spagnolo di “Atlantico” è composta da 15 brani: gli stessi del disco originale, cantati in spagnolo. L’album è disponibile sia negli store spagnoli che italiani. Presenti anche due nuovi featuring: con la cantante brasiliana Vanessa De Mata e con l’artista italo-brasiliano Selton sulle note di “Amalia”, che si aggiungono al già noto duetto con Tom Walker, in “Hola (I Say)”. La tracklist della versione spagnola di “Atlantico”:

Quiero Hola (I Say) (Feat. Tom Walker) Buena Vida Muhammad Ali La Casa Azul Pa’ Que Lo Tires Intro Della Ragione Solo Ahora Amalia (Feat. Vanessa De Mata e Selton) Revoluciones Everest Los Días de Mañana A Través del Atlántico Hola Dos Locos

“Atlantico”: l’ultimo album di Marco Mengoni

“Atlantico” è il quinto album in studio di Marco Mengoni, pubblicato a fine novembre per etichetta Sony Music. Un lavoro sul quale la casa discografica ha puntato particolarmente, con l’organizzazione dell’“Atlantico Fest”: tre giorni di grandi eventi dedicati al nuovo disco, che hanno animato le strade di Milano. Oltre al già citato Tom Walker, alla lavorazione del disco hanno collaborato anche Adriano Celentano, il polistrumentista Mauro Pagani e i produttori Takagi & Ketra. Il disco ha debuttato al numero uno delle classifiche di vendita in Italia.

“Atlantico Live”: il nuovo tour di Marco Mengoni

All’uscita del disco seguirà un tour che vedrà Marco Mengoni impegnato nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. La tournée prenderà il via il 27 aprile dal PalaAlpitour di Torino, per terminare il 30 maggio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. I biglietti per i concerti sono già in vendita sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati. Unica eccezione: i biglietti per le date del 13 maggio al Palaflorio di Bari e per il doppio concerto in programma il 24 e il 25 maggio all’Arena di Verona, non più acquistabili on-line. Le date del nuovo tour nei palasport di Marco Mengoni: