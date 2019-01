Giorgia, nuovo concerto a Milano: la data

Giorgia raddoppia in quel di Milano. Il suo “Pop Heart Tour” vede infatti aggiungersi un secondo concerto al Mediolanum Forum, che andrà a fare coppia con quello già previsto da tempo per il 6 maggio. Si terrà il giorno seguente, il 7 maggio, e i biglietti sono in vendita dalle ore 11 di giovedì 17 gennaio. Come per tutte le altre date, i prezzi partono da 36,80 euro (unica eccezione la data iniziale di Ancona, per la quale si parte da 32,20 euro)

Il “Pop Heart Tour”

I prossimi mesi per la cantante saranno quelli dedicati alla preparazione del “Pop Heart Tour”, che prenderà il via il 5 aprile da Ancona, e alla partecipazione al Festival di Sanremo, che raggiungerà come super ospite nella settimana dal 5 al 9 febbraio. Queste le dodici date nei maggiori palasport d’Italia che andranno a comporre il nuovo ciclo di concerti di Giorgia, che torna sul palco un anno dopo la conclusione dell’“Oronero Live Tour 2018”:

Venerdì 5 aprile 2019 – Ancona, PalaPrometeo Estra

Mercoledì 10 aprile 2019 – Torino, PalaAlpitour

Sabato 13 aprile 2019 – Mantova, Grana Padano Arena

Giovedì 18 aprile 2019 – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo

Sabato 20 aprile 2019 – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Lunedì 6 maggio 2019 – Milano, Mediolanum Forum

Martedì 7 maggio 2019 – Milano, Mediolanum Forum

Venerdì 10 maggio 2019 – Firenze, Nelson Mandela Forum

Giovedì 16 maggio 2019 – Roma, PalaLottomatica

Domenica 19 maggio 2019 – Napoli, Teatro PalaPartenope

Martedì 21 maggio 2019 – Bari, PalaFlorio

Venerdì 24 maggio 2019 – Acireale (CT), PalArt Hotel

Il successo di “Pop Heart”

Con la collaborazione di Michele Canova, Giorgia è riuscita a dare una nuova veste a brani che fanno parte della storia della musica italiana ed internazionale e finora ha avuto ragione, visto che l’album è stato premiato come disco d’oro avendo sfondato quota 25 mila copie vendute. La copertina dell’album, uscito lo scorso 16 novembre, è un cuore perché secondo Giorgia «le canzoni sono strade che portano al cuore, passando dalla mente. L’idea del disco di cover, già certificato d’oro, circolava da un po', la mia casa discografica me lo chiedeva da anni, sapendo che vengo da lì e che ancora oggi nei concerti mi permetto di citare pezzi non miei». Nella cover di “Pop Heart” c’è la scritta “Vol.1” che lascia intendere la possibilità che questa non sia un’operazione estemporanea. Durante la presentazione, Giorgia ha ammesso la possibilità di un secondo disco ma che sarà il pubblico a decidere. Da qualche settimana è in rotazione come singolo “Una Storia Importante”, cover di e con Eros Ramazzotti. Questa la tracklist completa del disco, che verosimilmente verrà eseguita in gran parte nei live della prossima primavera: