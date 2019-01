Cardi B e City Girls: il nuovo singolo è "Twerk": il video

Il nuovo singolo del duo femminile City Girls con Cardi B si intitola “Twerk”, ed è solo l’ultima delle importanti collaborazioni della rapper con alcuni dei nomi più rilevanti della musica attuale.

Twerk

Il nuovo singolo delle City Girls si intitola “Twerk” e vanta la straordinaria collaborazione con la rapper più chiacchierata del momento: Cardi B. Dopo aver raccolto i frutti del successo di “Invasion of Privacy”, la star del rap si gode lo status di celebrità e spacca un record dietro l’altro, conseguendo quotidianamente successi da primato nell’hip-hop femminile.

Per le City Girls, il duo di rapper formato da Yung Miami e J.T, “Twerk” è stata sin da subito una delle punte di diamante del mix-tape di debutto, “Girl Code”. Il brano, rilasciato per la prima volta il 18 novembre 2018, è entrato nella Billboard Hot 100 alla posizione 92. A poche settimane dall’esordio delle City Girls nelle classifiche musicali, “Twerk” viene infuso di nuova vita con un video musicale rilasciato il 17 gennaio 2019. Nel corto di 3 minuti e 51, Cardi B danza accanto alla rapper Yung Miami in un’avventura musicale alla ricerca della regina del twerk, spostandosi da una parte all'altra del mondo. Grande assente, come già si preannunciava, è J.T: la rapper si trova infatti in prigione, dove sta scontando una pena detentiva per truffa con carta di credito.

Il video, prodotto da Quality Control Music, ha già totalizzato oltre 4 milioni e mezzo di visualizzazioni YouTube e il suo successo di diffonde a macchia d’olio sul web.

Nuovi progetti per Cardi B

L’ultimo singolo ufficiale rilasciato da Cardi B è stato “Money”, pubblicato il 23 ottobre 2018 dopo una lunga attesa. A precederlo è stato il successo discografico di “Taki Taki” (DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna e Cardi), uno dei singoli più amati dell’anno passato. “Money”, un brano che celebra l’opulenza, la ricchezza e il successo sfrenato, ha debuttato al 13 posto della US Billboard Hot 100 e al settimo della US Hot R&B/Hip-Hop Songs. Il video ha totalizzato oltre 34 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Come accade spesso, Cardi B ha sfruttato i social media per rilasciare le sue anticipazioni ai fan più accaniti. Di recente, aveva diffuso il video di un potenziale nuovo singolo, provvisoriamente intitolato “Press” o “Cardi Don’t Need More Press”. Il teaser ha totalizzato oltre 29 milioni di visualizzazioni e si è classificato nei primi 25 video più visiti in assoluto di Instagram. Per celebrare l’evento, la rapper ha scritto: «La cosa divertente è che “Press” doveva essere il primo singolo, ma alla fine ho scelto “Money”. Sto per pubblicare una nuova canzone, ma non questa: quando pensate, invece, che dovrei far uscire "Press"?» Non ci sono ancora informazioni precise sulla data di uscita di un nuovo singolo di Cardi B, ma una cosa è certa: la sua “Bardigang” è pronta ad accoglierlo in qualsiasi momento.