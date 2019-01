Gazzelle: boom di vendite per il suo “Punk Tour”

Boom di vendite per il “Punk Tour” di Gazzelle, la nuova tournée del cantautore romano in programma nei club delle principali città italiane, con due date speciali: il 27 febbraio 2019 all’RDS Stadium di Rimini e il primo marzo 2019 al Mediolanum Forum di Milano. Un successo dirompente che ha fatto sì che la data in programma per venerdì 15 marzo alla Casa della Musica di Napoli si terrà invece in una location più grande: il Teatro PalaPartenope. I biglietti per tutti gli show sono in vendita dalle 12 di martedì 15 gennaio sul sito di TicketOne e dalle 11 di venerdì 18 gennaio anche in tutte le rivendite autorizzate. I biglietti già acquistati in passato per il concerto in programma alla Casa della Musica resteranno comunque validi per lo show in programma nella nuova location.

Il “Punk Tour” di Gazzelle



Il “Punk Tour” di Gazzelle prenderà il via il 27 febbraio 2019 dall’RDS Stadium di Rimini. Quindi è prevista la data speciale del primo marzo 2019 al Mediolanum Forum di Milano e quella del 3 dello stesso mese al Palazzo dello Sport di Roma (il concerto ha già fatto registrare il sold-out). Poi Gazzelle proseguirà la tournée nei club delle principali città italiane, con ultimo show in programma il 7 aprile al Gran Teatro Geox di Padova. Sono diverse le date già sold out del tour, oltre alla tappa romana, anche gli show del 7 marzo 2019 alla Tuscany Hall di Firenze, del 16 marzo 2019 al Demodé Club di Modugno (in provincia di Bari), del 21 marzo al Pala Estragon di Bologna e, infine, del 31 marzo all’Afterlife Club di Perugia. Le date del “Punk Tour” di Gazzelle:

Mercoledì 27 febbraio 2019 a Rimini, RDS Stadium (data zero)

Venerdì 1 marzo 2019 a Assago (MI), Mediolanum Forum

Domenica 3 marzo 2019 a Roma, Palazzo dello Sport (sold out)

Mercoledì 6 marzo 2019 a Firenze, Tuscany Hall

Giovedì 7 marzo 2019 a Firenze, Tuscany Hall (sold out)

Sabato 9 marzo 2019 a Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia (sold out)

Venerdì 15 marzo 2019 a Napoli, Teatro PalaPartenope (nuova venue)

Sabato 16 marzo 2019 a Modugno (BA), Demodè Club (sold out)

Domenica 17 marzo 2019 a Maglie (LE), Industrie Musicali

Giovedì 21 marzo 2019 a Bologna, Pala Estragon (sold out)

Domenica 24 marzo 2019 a Brescia, Latte Più Live

Sabato 30 marzo 2019 a Senigallia (AN), Mamamia

Domenica 31 marzo 2019 a Perugia, Afterlife Club (sold out)

Domenica 7 aprile 2019 a Padova, Gran Teatro Geox



Chi è Gazzelle



Gazzelle è il nome d’arte di Flavio Pardini, cantautore romano tra i più amati della recente scena indie che ha “investito” la musica italiana. Il suo debutto discografico è stato con il singolo “Non sei tu”, certificato disco d’oro. Nella sua carriera ha già fatto registrare oltre 5.7 milioni di stream e più di 3.5 milioni di visualizzazioni con il suo singolo più recente, “Sopra”, attualmente in rotazione radiofonica. Il singolo è estratto dal suo ultimo disco, “Punk”, pubblicato il 30 novembre e già anticipato dai singoli “Tutta la vita” e “Scintille”.