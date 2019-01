Un inizio d'anno in grande stile per Bob Sinclar. Dopo l’enorme successo ottenuto l’anno scorso con “I believe”, il deejay e produttore francese più famoso al mondo è pronto con un singolo che si preannuncia come una delle hit del 2019. Il nuovo brano, una vera bomba pop-funky, verrà pubblicato sul mercato internazionale da Time Records venerdì 18 gennaio, s'intitola “Electrico Romantico” e sarà interpretato dalla leggenda del pop Mr. Robbie Williams!



“Vi racconto com’è nato questo brano: i nostri figli, quelli miei e di Bob, hanno frequentato la stessa scuola, e se non fosse stato per questo, il brano non sarebbe nato! Ci siamo incontrati in un party a Los Angeles, e poi in studio a Londra, a cantare insieme! Ora la canzone è registrata, fatta! It’s a monster, and I guarantee you gonna like it!” racconta Robbie Williams. “Con Robbie…un sogno, ed è la prima volta che registro una canzone a Londra! Sono molto molto felice!!!” aggiunge Bob Sinclar.



Con una carriera ultraventennale collezionando hit mondiali, centinaia di dischi di platino e oro, BOB SINCLAR è tra i più longevi deejay e produttori della scena internazionale: nove album all’attivo e un’infinità di brani che sono entrati a far parte della storia della musica dance mondiale (tra i quali spiccano “World, Hold On”, “Love Generation”, “Til the sun rise up”, “Someone who needs me”, “Cinderella”, e “Far l’amore”, visti da oltre 180 milioni di persone su Youtube).



BOB SINCLAR è una vera leggenda, oltre che un’icona fashion, dotato di un fisico tonico e scolpito ha fatto da modello e ha prestato la sua immagine come testimonial di marchi famosi in tutto il mondo. Amante dell’arte in tutte le sue espressioni, colleziona quadri di arte moderna e di oggetti pop. Appassionato giocatore di tennis, ha girato un video sul campo del "Roland Garros" durante gli Open di Francia.



Inarrestabile "hitmaker" e impareggiabile "entertainer" da oltre due decenni, ROBBIE WILLIAMS è l’artista con più vittorie ai Brit Awards (18 volte), con il doppio delle statuette ricevute rispetto agli altri artisti premiati. I suoi sbalorditivi traguardi hanno infranto record su record: nessun artista ha venduto più album di lui in UK nel corso degli ultimi due decenni, con il record di 12 album e 9 singoli a dominare le classifiche inglesi. Ad oggi ha venduto 80 milioni di copie di dischi nel mondo. Nel 2004 è entrato nella "UK Music Hall of Fame" ed eletto il più importante artista britannico degli anni novanta. Nel 2016 è stato nominato “Brit’s Icon”, prestigioso riconoscimento che condivide con Elton John e David Bowie.