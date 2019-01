Vasco Rossi, in vendita i biglietti per il concerto di Lignano

Si alza la febbre per accaparrarsi i biglietti per la data zero del “Vasco Non Stop Live 2019” in programma il 27 maggio prossimo allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD). I membri del fan club ufficiale del Blasco avranno ventisei ore di precedenza sulla general sale: la prevendita, gestita dal circuito Vivaticket, loro riservata scatterà infatti alle ore 10 di mercoledì 16 gennaio, mentre quella generale sarà aperta da giovedì 17 gennaio alle ore 12. Già resi noti anche i prezzi al pubblico: per la tribuna non numerata il costo del tagliando sarà di 48,30 euro, per il prato si sale a 60,38 euro, tribuna numerata e prato gold sono invece a 72,45 euro. Il posto per i diversamente abili è a 46 euro con ingresso gratuito per l’accompagnatore. Ogni acquisto comprende al massimo un biglietto di prato gold o due di prato o tribuna (non fa differenza se numerata o no). Come da tradizione, la data zero sarà preceduta sarà preceduta da soundcheck, il 26 maggio, aperto agli iscritti al fan club: in questo caso si tratta di un evento gratuito, a cui i fan potranno prenotarsi da fine febbraio.

Il prologo di un tour da record

La data zero di Lignano Sabbiadoro farà ad apripista al tour vero e proprio di Vasco Rossi, che si concentrerà in sole due città: Milano e Cagliari. Sei show al Meazza, per entrare nel mito, visto che mai nessuno prima del rocker di Zocca era arrivato a tanto. Il record precedente era di quattro live e a firmarlo, neanche a dirlo, era stato sempre lui. E poi il ritorno in Sardegna, dove il Blasco manca da ben nove anni. Otto appuntamenti in appena due città, senza alcuna possibilità che vengano aggiunte nuove date in corsa. Questo il calendario del tour Non Stop Live 2019:

27 maggio, Lignano Sabbiadoro (UD), stadio Teghil (DATA ZERO)

1 giugno, Milano, stadio San Siro

2 giugno, Milano, stadio San Siro

6 giugno, Milano, stadio San Siro

7 giugno, Milano, stadio San Siro

11 giugno, Milano, stadio San Siro

12 giugno, Milano, stadio San Siro

18 giugno, Cagliari, Fiera

19 giugno, Cagliari, Fiera

Prevendite a gonfie vele

La sfida di riempire per sei volte in fila lo stadio di San Siro finora la sta vincendo nettamente il Blasco. Le prime quattro date sono andate sold out in poche ore, circostanza che ha spinto gli organizzatori ad aggiungere due ulteriori concerti nel tempio del calcio milanese. Pochissimi, però, i biglietti ancora disponibili per le date dell’11 e 12 giugno: per la prima restano posti liberi solo in terzo anello blu non numerato (48,30 euro), qualcuno in più per la seconda, dove ci sono tagliandi a disposizione sia per il settore blu che quello verde del terzo anello. Più tranquilla la situazione per la doppietta di Cagliari, per la quale, dopo l’assalto delle prime ore, con file interminabili in molti dei punti vendita dell’isola, ci sono ancora tagliandi a disposizione. Alla Fiera possibilità di acquistare un’unica tipologia di biglietto al prezzo di 60,38 euro.