Vasco Non Stop Live 2019: la data zero a Lignano

Sarà allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro la data zero del “Vasco Non Stop 2019”, il nuovo tour del Blasco che, prima dell’annuncio della data in Friuli Venezia Giulia, sembrava dovesse fare tappa solo allo stadio San Siro di Milano e alla Fiera di Cagliari. Salgono quindi a nove gli show estivi del Komandante: sei nel capoluogo lombardo, due in Sardegna e, ora, la data zero.

La data zero a Lignano Sabbiadoro



La data zero del “Vasco Non Stop Live 2019” è in programma per il 27 maggio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, già in passato più volte cornice delle “prime” delle tournée del Komandante. I biglietti per il nuovo concerto saranno in vendita nei prossimi giorni sul sito di Viva Ticket, ma non è ancora stata comunicata la data a partire dalla quale gli stessi saranno in commercio.

Come di consueto, i tagliandi saranno prima disponibili in prevendita esclusiva riservata agli iscritti al fan club ufficiale “Il Blasco”. Come negli anni scorsi, la data zero sarà anticipata da un sound check, in programma il giorno prima, riservato esclusivamente agli stessi iscritti al fan club, che potranno prenotare la propria presenza a partire da fine febbraio. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche avverse o impedimenti tecnico - organizzativi, fa sapere lo staff di Vasco Rossi con la pubblicazione di una nota ufficiale, il sound check potrà essere cancellato anche all’ultimo momento.

I concerti a Milano e a Cagliari

Dopo la data zero allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, Vasco Rossi e la sua band faranno tappa allo stadio San Siro di Milano e alla Fiera di Cagliari. Sei i concerti in programma nel capoluogo lombardo: l’1, il 2, il 6, il 7, l’11 e il 12 giugno 2019. Si tratta del record assoluto di show della stessa tournée al Meazza. Record che, fino a quest’anno, apparteneva sempre allo stesso rocker di Zocca. Quindi il Blasco approderà in Sardegna, dove è atteso il 18 e il 19 giugno, a nove anni di distanza dagli ultimi suoi live nell’isola. I biglietti per gli otto spettacoli sono già tutti in vendita sul sito di Viva Ticket e presso i rivenditori autorizzati. I tagliandi stanno già andando a ruba. Ad accompagnare il Komandante sul palco saranno con ogni probabilità Vince Pastano e Stef Burns alle chitarre, Claudio “Gallo” Golinelli al basso, Matt Laug alla batteria, Frank Nemola alla programmazione e alla tromba, Alberto Rocchetti alle tastiere e la polistrumentista Beatrice Antolini.



La scaletta del Vasco Non Stop Live 2019

Dovendo ipotizzare quale sarà la scaletta del Vasco Non Stop Live 2019, non mancherà sicuramente “La verità”, il singolo più recente del Blasco, pubblicato il 16 novembre e la cui uscita è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip. E poi ci saranno le canzoni che storicamente sono sempre presenti nelle scalette degli show del Komandante: da “Albachiara” a “Vita spericolata”, da “Siamo solo noi” a “Gli spari sopra” e “C’è chi dice di no”. E poi la romantica “Sally”, il brano dedicato al chitarrista scomparso Massimo Riva, “Canzone”, e il pezzo su cui tutti ballano: “Rewind”.