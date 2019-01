Irama: è sold out il concerto al Forum di Assago

Il 2018 è stato un anno di grandi soddisfazioni per Irama e il 2019 promette di regalare al cantante altri importanti successi. Infatti, a poco più di tre settimane dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha annunciato un nuovo sold out del suo tour, quello del concerto al Forum di Assago del 5 aprile, che va ad aggiungersi agli altri registrati nel corso delle scorse settimane.

La notizia del sold out e la partecipazione al Festival di Sanremo

Il sold out al Forum di Assago è scuramente un traguardo importante per il cantante di Carrara, che gli fa guadagnare un posto di diritto tra gli interpreti più amati e seguiti del momento. La notizia del tutto esaurito è stata data direttamente da Irama sui social con un breve messaggio dell’11 gennaio: «Il mio concerto al Forum è sold out... Oggi sto andando a fare le prove ufficiali, con l’orchestra di Sanremo. Sono contento». L’artista, infatti, sarà anche uno dei protagonisti del Festival di Sanremo di quest’anno e porterà sul palco dell’Ariston il brano inedito dal titolo “La ragazza con il cuore di latta”, prodotto da Giulio Nenna che ne dirigerà anche l’orchestra.

Tutti i sold out del tour di Irama

Quello del Forum di Assago è solo uno dei tanti sold out che Irama ha portato a casa dopo la messa in vendita dei biglietti iniziata lo scorso ottobre 2018. Difatti, è già stato registrato il tutto esaurito per i due dei tre concerti a Venaria Reale (24 febbraio e 1 marzo), per i due dei tre appuntamenti romani (8 e 9 marzo) e per i live a Padova, Brescia e Firenze (16, 20 e 22 marzo). Possono essere ancora acquistati, invece, i biglietti per Bologna (3 marzo), Napoli (6 marzo), Roma (10 marzo), Modugno (11 marzo), Venaria Reale (19 marzo), Firenze (23 marzo) e Lugano (2 aprile).

Le date del tour e la possibile scaletta

Il tour di Irama partirà il 28 febbraio da Venaria Reale, in provincia di Torino, e si concluderà proprio a Milano il 5 aprile. Si tratta di 15 appuntamenti live durante i quali il cantante si esibirà sicuramente con i suoi successi più famosi come “Nera”, ma anche con gli inediti dell’album “Giovani” uscito lo scorso 19 ottobre. Nella scaletta potrebbe essere incluso anche il brano con il quale Irama gareggerà a Sanremo, intitolato “La ragazza con il cuore di latta”.

Il calendario aggiornato dei concerti di Irama

28 febbraio, Venaria Reale (TO) - Teatro della Concordia

1 marzo, Venaria Reale (TO) - Teatro della Concordia

3 marzo, Bologna - Estragon Club

6 marzo, Napoli - Teatro PalaPartenope

8 marzo, Roma - Atlantico

9 marzo, Roma - Atlantico

10 marzo, Roma - Atlantico

11 marzo, Modugno (BA) - Demodè Club

16 marzo, Padova - Gran Teatro Geox

19 marzo, Venaria Reale (TO) - Teatro della Concordia

20 marzo 2019, Brescia - Gran Teatro Morato

22 marzo, Firenze - Obihall

23 marzo, Firenze - Obihall

2 aprile, Lugano - Palazzo dei Congressi

5 aprile 2019, Assago (MI) - Mediolanum Forum.