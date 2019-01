Behemoth, black metal protagonista all'Alcatraz di Milano

Il nuovo album di BEHEMOTH è grande protagonista. Dopo il successo di “The Satanist”, BEHEMOTH hanno girato in lungo ed in largo i palchi di tutto il mondo. Adesso siamo curiosi di affrontare la ferocia dei loro nuovi brani, impregnati di black metal evoluto e sangue. Successivamente, la band di Nergal intraprenderà un tour europeo che a Gennaio 2019 farà tappa in Italia per un’unica data all’Alcatraz di Milano. BEHEMOTH hanno scelto ottimi compagni di viaggio, perché gli special guest saranno AT THE GATES e WOLVES IN THE THRONE ROOM: due pezzi grossi della scena estrema di ieri e di oggi. Un concerto imperdibile per i fan del metal a 360°.



Ecco di seguito i dettagli:



BEHEMOTH

+ At The Gates

+ Wolves In The Throne Room

16.01 MILANO, Alcatraz



Apertura porte: ore 18.30

Inizio concerto: ore 19.30



Prezzo del biglietto in prevendita: €30,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00