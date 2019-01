Gazzelle in concerto: nuove date per il "Punk tour" 2019

Gazzelle sta per tornare ad esibirsi live per presentare al pubblico il suo nuovo album “Punk”. Il tour avrà inizio il 27 febbraio 2019 con la data zero all’RDS Stadium di Rimini, per poi andare in scena a marzo con due importanti tappe nei palazzetti di Milano e Roma. A questi appuntamenti sui grandi palchi seguiranno altre date nei live club di tutta Italia. Molti concerti hanno già registrato il sold out e per far fronte alla grande richiesta da parte del pubblico sono state annunciate nuove date all’Obihall di Firenze (secondo appuntamento in programma) e alle Industrie Musicali di Maglie (Lecce). Ecco tutte le info per non perdersi i concerti di Gazzelle.

Tutte le date del “Punk tour”: info e biglietti

Gazzelle è pronto a tornare sui palchi con le sue nuove canzoni, il “Punk tour” 2019 inizierà con tre speciali appuntamenti nei palazzetti: la data zero il 27 febbraio 2019 all’RDS Stadium di Rimini, l’1 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 3 marzo al Palazzo del Sport di Roma (già sold out). Sarà la prima volta nei palasport per il cantautore romano, dopodiché la tournée proseguirà nei live club di tutta Italia, facendo tappa a Firenze, Torino, Napoli, Bari, Lecce, Bologna, Brescia, Senigallia (AN), Perugia e Padova. Gazzelle sarà accompagnato sul palco dalla sua band e presenterà per la prima volta live i brani contenuti in “Punk”, insieme alle sue canzoni più famose, contenute nel precedente album “Superbattito”. I biglietti per i concerti di Gazzelle sono disponibili su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati). Per tutte le date nei club il prezzo dei posti parterre è di 25 euro + diritti di prevendita (per la nuova data all’Obihall di Firenze sono acquistabili anche biglietti in galleria numerata a 30 euro + d.p.). Per quanto riguarda le date nei palazzetti lo show al Palazzo dello Sport di Roma è già sold out, mentre per i concerti a Milano e Rimini questi sono i prezzi dei biglietti ancora disponibili ad ora: per l’1 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI) attualmente è ancora possibile acquistare posti nell’anello C numerato a 20 euro + d.p. e nell’anello B laterale numerato a 25 euro + diritti di prevendita, mentre per la data zero del 27 febbraio all’RDS Stadium di Rimini sono ancora disponibili biglietti parterre e in secondo anello numerato a 20 euro + d.p., in primo anello numerato a 22 euro + d.p. e in tribuna parterre gold numerata a 25 euro + diritti di prevendita. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente. Di seguito il calendario aggiornato del “Punk tour” 2019 di Gazzelle:

27 febbraio Rimini, RDS Stadium (data zero)

1 marzo Assago (MI), Mediolanum Forum

3 marzo Roma, Palazzo dello Sport (sold out)

6 marzo Firenze, Obihall (nuova data)

7 marzo Firenze, Obihall (sold out)

9 marzo Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia (sold out)

15 marzo Napoli, Casa della Musica (sold out)

16 marzo Modugno (BA), Demodè Club (sold out)

17 marzo Maglie (LE), Industrie Musicali (nuova data)

21 marzo Bologna, PalaEstragon (sold out)

24 marzo Brescia, LattePiuLive

30 marzo Senigallia (AN), Mamamia

31 marzo Perugia, Afterlife Club (sold out)

7 aprile Padova, Gran Teatro Geox

Il ritorno “Punk” di Gazzelle

Un titolo che nasce da un’attitudine provocatoria, perché di punk il nuovo album di Gazzelle non ha assolutamente niente. Il cantautore romano ha continuato a comporre i suoi brani senza voler seguire le logiche di mercato, ed è così che è nato “Punk”, un disco scritto per la pura esigenza di farlo. Del precedente debut album “Superbattito” restano l’ironia e il gusto di mettere insieme testi malinconici e melodie da ballare. Il disco è stato anticipato dai singoli “Tutta la vita”, “Sopra” e “Scintille”, tutti accompagnati dal rispettivo video.