Vasco Rossi incontra i fan: appuntamento a Bologna il 23 gennaio

Saranno solo quaranta i fortunati fan che potranno incontrare Vasco Rossi il prossimo 23 gennaio a Bologna. Mentre è impegnato a mettere a punto la scaletta in vista del suo tour estivo, il rocker di Zocca si ritaglierà un po’ di tempo per incontrare gli iscritti al suo fan club. L’incontro si intitola “La verità”, come l’ultimo singolo del musicista emiliano: invitati all’evento sono solo ed esclusivamente gli iscritti con abbonamento in corso di validità al Blasco Fan Club, ad esclusione di coloro che sono già intervenuti nei precedenti otto incontri per dare la possibilità a chi non ha ancora incontrato il rocker di vederlo di persona.

Come fare per partecipare

Come anticipato, non tutti potranno incontrare il Blasco. Verrà effettuata una selezione alla quale è possibile partecipare inviando entro e non oltre le ore 12 del lunedì’ 14 gennaio una mail all’indirizzo ilblasco@vascorossi.net, scrivendo nell’oggetto “Incontro con Vasco”. La mail deve contenere i propri dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, città di residenza, numero di telefono), il numero della tessera di abbonamento al fan club e la motivazione per cui si vorrebbe essere selezionati. Inoltre è necessario allegare un video di massimo 15 secondi (e di peso non superiore a 5 MB) in cui ognuno farà i propri auguri personali di buon compleanno a Vasco per l’imminente compleanno (il 7 febbraio), con autorizzazione ad usare e pubblicare il video. Tra tutte le email pervenute e contenenti tutti gli elementi richiesti per la selezione, saranno scelti i fortunati quaranta che parteciperanno all’incontro e che saranno contattati entro venerdì 18 gennaio: i partecipanti all’incontro dovranno sottostare ad alcune regole molto precise, ovvero divieto di scattare foto e video durante l’evento, impossibilità di introdurre di cellulari, videocamere e registratori e borse o zaini all’interno della struttura, così come non sarà possibile portare con sé degli accompagnatori perché l’invito è strettamente personale. Tutti i dettagli sull’iniziativa sono disponibili accedendo alla propria area riservata sul sito del fan club.

Al lavoro su una scaletta nuova di zecca

Intanto il Blasco sta lavorando al suo nuovissimo Vasco Non Stop 2019, che, al momento, vede in programma sei concerti allo stadio San Siro di Milano e due alla Fiera di Cagliari. Per l’occasione, il rocker ha annunciato via social di essere al lavoro per uno spettacolo ricco di sorprese. «Anticipazioni Esclusive Abusive Only 4 U!! Stiamo mettendo a punto la scaletta perfetta per il VASCONONSTOP2019! Sarà diversa da quella dell’anno scorso che ha riempito di gioia 450.000 persone. Oltre la metà delle canzoni saranno diverse con il recupero di alcune chicche del passato… remoto. Ve ne anticipo una: “Ti taglio la gola!” Sarà una nuova sfida a farvi volare via, volare via con me!».

Il calendario completo del Vasco Non Stop 2019: