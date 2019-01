Laura Pausini: una nuova nomination dopo i Latin Grammy

Dopo la vittoria del quarto Latin Grammy, Laura Pausini si aggiudica una nuova nomination al Premio Lo Nuestro con “Amores Extraños”, la versione spagnola di “Strani Amori”. La cerimonia per la premiazione si terrà il prossimo 21 febbraio.

La nomination al Premio Lo Nuestro

La nomination al Premio Lo Nuestro rappresenta un nuovo appuntamento internazionale per l'inarrestabile cantante emiliana, che ha da poco portato a casa il 4° Latin Grammy della carriera con “Hazte sentir”, versione spagnola dell’album “Fatti sentire”, pubblicato in Italia lo scorso 16 marzo. La notizia della candidatura con “Amores Extraños” (versione spagnola di “Strani Amori”), arriva in un momento molto intenso per Laura Pausini, che ha chiuso un 2018 ricco di soddisfazioni e che è attualmente impegnata con Biagio Antonacci nell’organizzazione del tour previsto per il 2019 nei principali stadi d’Italia.

Tutte le nomination e i premi della Pausini al Premio Lo Nuestro

Non è la prima volta che Laura Pausini viene candidata al Premio Lo Nuestro, evento che premia i principali musicisti latini nel mondo. L’anno scorso, ad esempio, la cantante ha fatto da protagonista durante l’evento di premiazione, co-presentando la manifestazione. Inoltre, dal 1995 ad oggi, Laura può vantare 16 nomination di questo riconoscimento internazionale. Ha infatti ottenuto otto candidature nella categoria artista pop dell’anno, due nomination per l’album dell’anno, quattro nella sezione video dell’anno, una per la canzone pop dell’anno con “Viveme” (versione spagnola di “Vivimi”), una candidatura per la collaborazione tropicale dell’anno e infine l’ultima nomination per un vecchio cavallo di battaglia, “Amores Extraños”, pubblicata nel 1995, un anno dopo la versione italiana “Strani Amori”. Con 16 nomination, Laura ha poi portato a casa ben quattro Premi Lo Nuestro, vincendo per ben tre volte come artista pop dell’anno (nel 1995, nel 2006 e nel 2010) e ottenendo nel 2015 il Premio Lo Nuestro alla carriera.

“Strani Amori” di Laura Pausini di nuovo alla ribalta

“Strani Amori” viene presentato per la prima volta da Laura Pausini al Festival di Sanremo del 1994, dove il brano conquiesta il terzo posto nella categoria dei big. La canzone, contenuta nell’album “Laura”, è stata scritta da Cheope, Marco Marati e Francesco Tanini, con la musica di Angelo Valsiglio e Roberto Buti. Nel 1995, un anno dopo, Laura Pausini fa uscire anche la versione spagnola del brano, con il titolo “Amores Extraños”, che ha avuto un notevole successo soprattutto nei paesi dell’America Latina, tanto da diventare una vera canzone senza tempo, e che oggi torna a far parlare di sé con la nomination al Premio Lo Nuestro nella categoria “Canción Replay del año” (Canzone replay dell’anno).

Il Premio Lo Nuestro

Il Premio Lo Nuestro è un evento che premia i rappresentanti più importanti della musica latina nel mondo. La manifestazione, che ogni anno viene tramessa sulla tv americana Univision, nasce nel 1989 e, insieme ai Latin Grammy Awards, costituisce uno dei maggiori riconoscimenti per i cantanti di lingua spagnola. Tra gli artisti che hanno ottenuto il Premio Lo Nuestro, oltre a Laura Pausini, vi sono anche, per citarne alcuni, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Gloria Estefan, Juanes, Daddy Yankee e Shakira.