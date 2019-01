Gemitaiz: le prime date del "Summer tour 2019" a Roma e Milano

Gemitaiz ha annunciato due date di quello che sarà il suo “Summer tour 2019”. Il rapper sarà in concerto il 4 luglio al Rock in Roma e l’11 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano). In occasione di questi live estivi porterà certamente sul palco le canzoni del suo ultimo album “Davide”, ma anche i brani contenuti del nuovo mixtape “Quello che vi consiglio Vol. 8”, ottavo capitolo della serie “QVC”. Di seguito tutte le informazioni per arrivare preparati ai prossimi concerti di Gemitaiz.

Le nuove date estive a Roma e Milano: info e biglietti

Il “Paradise Lost club tour” di Gemitaiz si è appena concluso con ben 10 sold out consecutivi e oltre 25.000 biglietti venduti. Forte di questo successo il rapper romano ha annunciato due nuovi appuntamenti dal vivo, in programma nei festival della prossima estate: il 4 luglio sarà sul palco del Rock in Roma, mentre l’11 luglio sarà la volta del Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano). Durante i concerti del suo “Summer tour 2019”, Gemitaiz porterà in scena i brani di “Davide”, suo ultimo disco pubblicato il 20 aprile 2018 per Tanta Roba Label / Universal Music Italia, ma anche le canzoni contenute nel nuovo mixtape “Quello che vi consiglio Vol. 8”, disponibile all’ascolto e al free download dallo scorso 28 dicembre. I biglietti sono acquistabili in prevendita su circuito Ticketone a partire dalle ore 16 di mercoledì 9 gennaio, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo (posto unico) è di 29 euro (diritti di prevendita inclusi, più eventuali commissioni di servizio aggiuntive) per entrambe le date. Si ricorda che è possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per ciascun utente.

“Davide” e il nuovo mixtape “QVC8”

Il 2018 è stato un grande anno per Gemitaiz, che lo scorso 20 aprile ha pubblicato il suo ultimo album “Davide” per Tanta Roba / Universal Music Italia (ad ora certificato disco di platino). L’album è stato anticipato dai singoli “Oro e argento”, “Fuori” e “Tanta Roba Anthem”, mentre lo stesso giorno d’uscita del disco è stato lanciato “Davide” in featuring con Coez (certificato doppio disco di platino, tra le canzoni più ascoltate nel 2018 su Spotify in Italia). Altro estratto dall’album è stato “Keanu Reeves”, pezzo in feat. con Achille Lauro. Gemitaiz ha trovato anche il tempo per dare seguito alla sua serie di mixtape intitolata “Quello che vi consiglio” (nota anche come “QVC”): dal 28 dicembre 2018 è disponibile all’ascolto e al free download l’ottavo volume “QVC8”. Le collaborazioni presenti in questo nuovo progetto sono tante, tutte con noti nomi della scena rap (e trap) italiana: Tedua, Carl Brave, Franco126, Bassi Maestro, Vegas Jones, Quentin40, Ketama 126, Priestess, Nayt e Martina May. “Quello che vi consiglio Vol. 8” contiene anche i brani già estratti “Rollin’” e “Senza di me” in feat. con Venerus & Franco126. Sia le canzoni di “Davide” che quelle del nuovo mixtape “Quello che vi consiglio Vol. 8” saranno presentate dal vivo durante i concerti del “Summer tour 2019” di Gemitaiz.