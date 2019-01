Alessandra Amoroso, il testo del nuovo singolo "Dalla tua parte"

Dopo il grande successo dell’album “10”, rilasciato per celebrare i dieci anni di carriera, Alessandra Amoroso continua a lottare per i vertici delle classifiche sfoderando singoli da urlo. “Dalla Tua Parte” arriva infatti dopo “La Stessa” e “Trova un Modo”, e si trova in rotazione radiofonica dal 4 gennaio per la gioia di tutti i fan.

Dalla Tua Parte

Il terzo singolo di “10” è stato scritto da Federica Abbate, Cheope e Dario Faini (in arte Dardust), e a ormai 3 mesi di distanza dall’uscita del disco si conferma una delle canzoni più amate dai fan e dalla stessa Alessandra Amoroso. In occasione del lancio social di “Dalla Tua Parte”, la Amoroso ha dichiarato: «Mi è capitato di pensare a più persone mentre cantavo questa canzone… e ovviamente la Big Family è inclusa, più o meno come da 10 anni a questa parte. A modo mio, vi amo».

Ecco il testo della canzone “Dalla Tua Parte”:

Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa

Non esisteva nessun'altra regola che questa

Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica

E le discese le puoi contare sulle dita

Lo so che eri abituata a ballare solo sulle punte

Sopra tutti i chiodi della vita

A guardarti le spalle e a difenderti da tutti

Anche da chi non ti aveva mai ferita

Se avrai torto o ragione per me

Non sarà importante

Sappi che io sarò sempre

Dalla tua parte

E senza dubbi ed incertezze

Inganni, scuse o debolezze io

In ogni giorno, in ogni istante

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Perché la vita corre in fretta e non c'è tempo di aspettare

Che sia tu, la sola terra ferma in tutto questo mare

E potrei stare qui in eterno ferma, standoti a guardare

Come un continente, un mondo nuovo da esplorare

Lo so che eri abituata a camminare solo sulle punte

Per non fare mai troppo rumore

A portarti sulle spalle i problemi di tutti

Ma comunque vada

Se avrai torto o ragione per me

Non sarà importante

Sappi che io sarò sempre

Dalla tua parte

E senza dubbi ed incertezze

Inganni, scuse o debolezze io

In ogni giorno, in ogni istante

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Quante volte sei fuggita con la mente?

Quante volte hai già pagato le tue scelte?

Quante colpe ti sei prese senza averle?

Quante volte mi hai risposto, non è niente?

Quante volte io lo so che mi sorriderai?

A tutto quello che hai passato non pensarci mai

Che non cambia niente, che non conta niente, ma

Se avrai torto o ragione per me

Non sarà importante

Sappi che io sarò sempre

Dalla tua parte

E senza dubbi ed incertezze

Inganni, scuse o debolezze io

In ogni giorno, in ogni istante

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Alessandra Amoroso: tutto pronto per il tour

Nella setlist del nuovo tour “10” di Alessandra Amoroso non mancherà di certo “Dalla Tua Parte”. «Sono molto impegnata nella costruzione della scaletta,» ha spiegato sui social, «Che con 10 anni di carriera prevede sicuramente oltre 20 brani. Non mi sembra giusto lasciar fuori “Immobile”, Stupida”, Estranei” e i brani con cui ho iniziato e che ormai fanno parte della nostra storia». La tournée avrà inizio il 5 marzo 2019 a Torino, presso il Pala Alpitour, e si concluderà il 13 maggio ad Acireale, al Pal’Art Hotel. I biglietti del “10 Tour 2019” sono già in prevendita su TicketOne e nei migliori negozi. Diverse date hanno già segnato il tutto esaurito.