I singoli più venduti nel 2018

Dopo aver trionfato nella classifica degli artisti che hanno incassato di più dai concerti nel 2018, Ed Sheeran conquista anche il primato dei singoli più venduti dello scorso anno. La sua “Perfect” stravince nella graduatoria stilata da Mediatraffic. Uscita nel 2017, la canzone è riuscita a imporsi nei primi mesi del 2018 grazie anche alle due versioni in duetto con Beyoncé (“Perfect Remix”) e Andrea Bocelli (“Perfect Symphony”). Un grandissimo successo per il cantautore inglese che nel 2018 ha venduto oltre 4,8 milioni di biglietti in tutto il mondo pari ad un incasso di 432 milioni di dollari. Al secondo posto della classifica c’è il tour internazionale di Taylor Swift negli stadi con 345 milioni di dollari. La seguono la tournée di Beyoncé e Jay-Z con un incasso di 254 milioni e 2,1 milioni di biglietti venduti per il giro congiunto con On the Run II Tour. In classifica c’è anche il tour internazionale di Pink, Beautiful Trauma World Tour con 169 milioni di dollari incassati e 1,3 milioni di biglietti venduti; Bruno Mars è al quinto posto della classifica con 167 milioni di dollari e 1,2 milioni di biglietti.

Ed Sheeran supera il singolo dei Maroon 5 con Cardi B

In totale per Ed Sheeran sono stati 94 i concerti che hanno fatto registrare il tutto esaurito e ora si prepara a replicare nel 2019 con una tournée che farà tappa anche in Italia. Ed Sheeran si esibirà in tre date attesissime dai suoi fan.

14 giugno Firenze, Firenze Rocks

16 giugno Roma, Stadio Olimpico

19 giugno Milano, Stadio San Siro

A cinque mesi dai concerti, solo la data di Firenze ha ancora biglietti disponibili mentre a Roma e Milano è ormai sold out. Nella scaletta farà sicuramente parte anche “Perfect” che nella classifica dei singoli più venduti nel 2018 ha preceduto Maroon 5 e Cardi B, secondi con il brano “Girls like you”. Autentico tormentone negli Stati Uniti, la canzone non è però riuscita ad intaccare il primato di Ed Sheeran. Chiude il podio il brano God’s Plane di Drake, con il rapper che può festeggiare anche il podio nella classifica degli album più venduti nel 2018.

La classifica dei 10 singoli più venduti nel 2018

Questa la top 10 dei singoli più venduti nel 2018 nel mondo

Ed Sheeran – Perfect Maroon 5 ft Cardi B – Girls Like You Drake – God’s Plan Camila Cabello ft Young Thug – Havana Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss Drake – In My Feelings Cardi B ft J Balvin & Bad Bunny – I Like It Ariana Grande – No Tears Left To Cry Post Malone – Better Now Zedd, Maren Morris & Grey – The Middle

Ed Sheeran occupa anche il 28° posto con “Shape of you”, ennesima dimostrazione del successo ormai raggiunto in tutto il mondo dal giovane cantautore. Anche lo stesso Drake compare per ben due volte nei primi dieci posti con “In My Feelings” che si attesta in sesta posizione.