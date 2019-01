Maneskin, oltre 150 mila download per "Torna a casa"

Arriva il terzo disco di platino per il singolo "Torna a casa" dei Maneskin. Il gruppo tornerà in tour da febbraio prima in Europa e poi Italia

Non poteva iniziare meglio il 2019 per i Maneskin. Il gruppo rivelazione dell’anno appena trascorso e arrivati secondi nell'undicesima edizione di X Factor ha raggiunto l’incredibile cifra di oltre 150 mila download del singolo “Torna a casa” conquistando così il terzo disco di platino. Secondo i dati pubblicati dalla FIMI, i Maneskin hanno chiuso l’anno con 500 mila copie vendute, 100 mila per l’album “Il ballo della vita” e 400 mila per i singoli finora pubblicati “Chosen”, “Morirò da re” e “Torna a casa”. Il successo di quest’ultimo brano ha attirato anche l’attenzione di un sacerdote di Ancona che ha trasformato “Torna a casa” in una predica per la Messa di Mezzanotte di Natale. L’ennesimo segnale del successo straripante dei Maneskin e della capacità di arrivare al grande pubblico.

"Il ballo della vita tour", le date in programma nel 2019

Dopo aver suonato ad Olbia, nella notte di Capodanno, i Maneskin si preparano alla seconda parte de “Il ballo della vita tour”. Il gruppo è già carico e ha lasciato un messaggio chiaro ai propri fan come augurio per il nuovo anno: «Sta per iniziare il nuovo anno e noi ne saremo il volto». Anche questa volta tutte le date sono sold out, un risultato registrato una settimana dopo la messa in vendita dei biglietti. Sono sold out anche i doppi appuntamenti inseriti in un secondo momento, come a Bologna, Roma e Milano. Il tour partirà proprio da Bologna il 7 marzo e prevede, tra le altre, quattro date a Roma e quattro a Milano. La serie di concerti si concluderà il 10 aprile al Fabrique. Questo è il calendario aggiornato del tour dei Maneskin in Italia nel 2019:

7 marzo 2019, Bologna – Estragon (Sold out)

8 marzo 2019, Bologna – Estragon (Sold out)

12 marzo 2019, Firenze – Obihall (Sold out)

13 marzo 2019, Firenze – Obihall (Sold out)

15 marzo 2019, Fontaneto d’Agogna (NO) – Phenomenon (Sold out)

16 marzo 2019, Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia (Sold out)

18 marzo 2019, Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia (Sold out)

22 marzo 2019, Padova – Gran Teatro Geox (Sold out)

24 marzo 2019, Milano – Fabrique (Sold out)

27 marzo 2019, Bologna – Estragon (Sold out)

28 marzo 2019, Bologna – Estragon (Sold out)

30 marzo 2019, Roma – Atlantico (Sold out)

31 marzo 2019, Roma – Atlantico (Sold out)

2 aprile 2019, Roma – Atlantico (Sold out)

6 aprile 2019, Roma – Atlantico (Sold out)

7 aprile 2019, Milano – Fabrique (Sold out)

9 aprile 2019, Milano – Fabrique (Sold out)

10 aprile 2019, Milano – Fabrique (Sold out)

I concerti in giro per l'Europa

Prima della seconda parte del tour in Italia, i Maneskin porteranno loro musica anche al di fuori dei confini italiani. Il gruppo ha tutta l’intenzione di conquistare l’Europa con una tournée che si terrà a febbraio nelle principali città europee, tra cui Barcellona, Madrid, Parigi, Zurigo, Bruxelles, Londra e Monaco. Questo è il calendario aggiornato: