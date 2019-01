Coachella 2019, la lineup del festival

Il festival musicale Coachella ha annunciato la lineup completa dell’evento 2019. Tra gli headliners, i nomi più importanti della musica internazionale, tra cui Ariana Grande, Tame Impala e Childish Gambino. Grande assente, almeno per il momento, è Kanye West, che dopo una trattativa estenuante con l’organizzazione sembra non essere ancora riuscito a trovare gli accordi necessari a impostare lo show secondo i suoi termini.

Le prevendite dei pass per il Coachella 2019 avranno inizio il 4 gennaio 2019 alle ore 11:00 PST. Il concerto si articolerà in 3+3 giornate di musica e ispirazioni fashion nel cuore della California. L’area sarà inoltre impreziosita dalle installazioni artistiche di Francis Kéré, Office Kovacs, Dedo Vabo, Poetic Kinetics, Sofia Enriquez, NEWSUBSTANCE, Do LaB e Robert Bose.

Venerdì 12 e 19 aprile: la lineup dell’evento

Headliner delle giornate del 12 e del 19 aprile 2019 sarà Childish Gambino, accompagnato da Janelle Monàe, the 1975, DJ Snake, Diplo, RÜFÜS DU SOL e BLACKPINK. Saliranno sul palco anche Anderson .Paak & The Free Nationals, Kacey Musgraves, Juice WRLD, Ella Mai, Los Tucanes De Tijuana, FISHER, Jaden Smith, Nina Kravitz, Rosalìa, Gorgon City, Mon Laferte, Khruangbin, Kayzo, dvsn, King Princess, Chris Lake, Jauz, Hot Since 82, Charlotte Gainsbrough, SOPHIE, Nicole Moudaber, Tierra Whack, Polo & Pan, Beach Fossils, Yellow Days, the Frights, Nora En Pure, Yves Tumor, SG Lewis, Kero Kero Bonito, JPEGMAFIA, Calypso Rose, Nic Fanciulli, Kölsch, CamelPhat, Let’s Eat Grandma, U.S. Girls, Anna Lunoe, Amelie Lens, Hurray for the Riff Raff, Walker & Royce, Turnstile, BAT BOY, 88Glam, Ross From Friends, Lauren Lane, Still Woozy, Bakar, Blond:ish, Tomasa del Real, Las Roberts, Dave P.

Sabato 13 e 20 aprile: la lineup dell’evento

Headliner delle giornate del 13 e 20 aprile saranno i Tame Impala, accompagnati da Solange, Kid Cudi, Weezer, Aphex Twin, J Balvin, Billie Eilish e Bassnectar. Saliranno poi sul palco Four Tet, Christine and the Queens, Wiz Khalifa, Mac DeMarco, Bazzi, Maggie Rogers, Shwck Wes Gryffin, Bob Moses, Virgil Abloh, Tale of Us, Mr Eazi, Sabrina Claudio, Ty Seagall & White Fence, Deep Dish, Smino, FKJ, The Interrupters, SiR, Idris Elba, Parcels, JAIN, Soulection, Turnover, SALES, Stephan Bodzin, CloZee, ARIZONA, Murda Beatz, Jambinai, Ame, CHON, Little Simz, Adriatique, Lee Burridge, the Garden, Agoria, Hop Along, shame, Superorganism, serpentwithfeet, Ookay, Steady Holiday, Javiera Mena, the Messthetics, the Red Pears, Heidi Lawden.

Domenica 14 e 21 aprile: la lineup dell’evento

Protagonista della giornata sarà l’amata Ariana Grande, accompagnata da nomi del calibro di Khalid, Zedd, Gesaffelstein, Bad Bunny, Dillon Francis, CHVRCHES e YG. Si esibiranno inoltre Cirez D, Playboy Carti, H.E.R., Blood Orange, Pusha T, Unknown Mortal Orchestra, Kaytranada, Gucci Gang, Jon Hopkins, SOFI TUKKER, Burna Boy, Lizzo, Dermot Kennedy, SOB X RBE, Clairo, Nightmare, Perfume, boy pablo, Guy Gerber, HYUKOH, Emily King, Dennis Lloyd, Alice Merton, Shallou, 070 Shake, Soccer Mommy, Rico Nasty, Cola Boyy, Wallows, Mansionair, Nocturnal Sunshine, Dusky, Yotto, Patrice Bäumel, Easy Life, Jan Blomqvist, Iceage, Men I Trust, Charlotte de Witte, Social House, Ocho Ojos, Razorbumps e Tara Brooks.