Max Gazzè, triplo concerto a Torino per "La favola di Adamo ed Eva tour"

Max Gazzè in concerto al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino) per tre date: ecco tutte le info

Max Gazzè ha chiuso il suo 2018 con i tre concerti-evento a Roma, ed ora è pronto a ripartire in tour per festeggiare il ventesimo anniversario de “La Favola di Adamo ed Eva”, album cult del pop italiano. Il 2019 si apre con la tripla data al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino): gli appuntamenti sono per il 3, 4 e 5 gennaio. Di seguito tutte le informazioni per arrivare preparati ai live del cantautore romano.

Le tre date torinesi del tour: info e biglietti

Il 2019 di Max Gazzè partirà sul palco del Teatro della Concordia di Venaria Reale, Torino. Tre concerti in programma nelle serate del 3, 4 e 5 gennaio 2019. Gli spettacoli torinesi sarebbero dovuti andare in scena all’Hiroshima Mon Amour, ma poche settimane fa è stato annunciato un cambio location per accogliere le numerose richieste da parte del pubblico: i concerti si terranno al Teatro della Concordia. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono naturalmente validi nella data riportata sul biglietto, resta comunque possibile chiedere il rimborso presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto (entro e non oltre il 5 gennaio 2019). Su circuito Ticketone, attualmente, sono ancora disponibili biglietti per le serate del 3 e 4 gennaio, mentre sono esauriti i posti per il concerto di sabato 5. Il prezzo è di 25 euro + diritti di prevendita (ed eventuali commissioni di servizio aggiuntive). Max Gazzè sarà accompagnato sul palco dalla sua storica band e riproporrà al pubblico esattamente la scaletta de “La Favola di Adamo ed Eva”, disco che ha segnato la svolta della sua carriera. L’album ha festeggiato i suoi primi 20 anni dalla data di pubblicazione (26 giugno 2018). Il 26 ottobre 2018 è uscito “La Favola di Adamo ed Eva 1998-2018 Anniversary Edition” in versione rimasterizzata a quindici tracce, tra cui “Una Musica può Fare” e la ex ghost track “Etereo”, uscita dall’ombra per entrare a pieno diritto nella scaletta del CD e del doppio LP. Di seguito la tracklist della nuova edizione del disco, i cui brani saranno eseguiti live nel corso del tour:

La favola di Adamo ed Eva Una musica può fare Cara Valentina Raduni ovali L’amore pensato Nel verde Comunque vada Come si conviene (Bom Pa) L’origine del mondo Vento d’estate Autoironia Colloquium Vitae Casi ciclici Due apparecchi cosmici per la trasformazione del cibo Etereo

Le prossime date del tour

Dopo il successo del tour europeo, Max Gazzè è ripartito dall’Italia con i concerti per festeggiare i 20 anni del suo secondo album in studio: “La Favola di Adamo ed Eva”. Il tour italiano è iniziato a fine dicembre 2018 con tre speciali concerti-evento all’Auditorium Parco della Musica di Roma: il cantautore ha portato sul palco le canzoni del celebre disco, seguite dai suoi più grandi successi. La tournée de “La Favola di Adamo ed Eva” continuerà con altre 15 date in alcuni storici club italiani, tre date per ogni città. Ecco il calendario completo del tour, aggiornato ad ora: