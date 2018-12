Tormentoni 2018: tutte le canzoni più ascoltate dell'anno

Le canzoni più ascoltate nel 2018 in Italia: su Spotify vince la trap, mentre in radio gli ascolti sono più variegati

Il 2018 è ormai giunto alla fine ed è arrivato il momento di scoprire quali sono le canzoni che hanno fatto da colonna sonora all’anno passato. Tra i brani più ascoltati su Spotify in Italia dominano sicuramente i pezzi trap, mentre per quanto riguarda le tracce più trasmesse in radio la situazione è più variegata. Altra marcata differenza tra gli ascolti streaming e radiofonici sta nella presenza di pezzi internazionali: mentre le canzoni più ascoltate su Spotify sono tutte italiane, le radio nazionali trasmettono ancora in ugual modo musica italiana e straniera. Di seguito riportiamo la Top 10 dei tormentoni 2018, differenziando la classifica degli streaming Spotify da quella dell’airplay radiofonico stilata da EarOne (piattaforma di registrazione dati della diffusione musicale in radio e TV).

Top Track 2018: la classifica di Spotify

Gli ascolti sulla nota piattaforma di streaming musicale sono ormai determinanti nel contribuire al successo discografico di ogni progetto. Il genere più ascoltato su Spotify nel 2018, in Italia, è senza dubbio la trap: il nome di Sfera Ebbasta compare ben cinque volte nelle prime 10 posizioni della classifica (tre brani su cinque sono contenuti nel suo ultimo album “Rockstar”). Il brano più ascoltato degli ultimi dodici mesi è “Tesla” di Capo Plaza, in featuring con Sfera e DrefGold. Uscendo dal genere, troviamo in Top 10 i tormentoni estivi “Nera” di Irama, “Amore e Capoeira” di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston e “Italiana” del rap duo J-Ax e Fedez. Da notare come la Top 10 delle canzoni più ascoltate su Spotify sia composta interamente da brani italiani, non lasciando alcuno spazio a successi internazionali. Ecco le prime dieci posizioni della Top Tracks 2018 basata sugli ascolti in streaming Spotify:

Tesla – Capo Plaza (feat. Sfera Ebbasta & DrefGold) Cupido – Sfera Ebbasta (feat. Quavo) Davide – Gemitaiz (feat. Coez) Nera – Irama Rockstar – Sfera Ebbasta Sciroppo – Sfera Ebbasta (feat. DrefGold) Amore e Capoeira – Takagi & Ketra (feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston) Malibu – Vegas Jones Italiana – J-Ax & Fedez Peace & Love – Charlie Charles, Sfera Ebbasta, Ghali

Top 10 EarOne: Airplay radiofonico

Tra le canzoni più trasmesse dalle radio italiane nel corso del 2018 i generi sono variegati, a differenza dell’egemonia trap negli ascolti Spotify. Al primo posto troviamo il tormentone estivo dei Boomdabash & Loredana Bertè: “Non ti dico no”. In seconda posizione troviamo il singolo “Who you are” di Mihail, cantante e polistrumentista nato in Russia e cresciuto in Romania. Sul terzo gradino del podio si posiziona “Una grande festa” di Luca Carboni, primo estratto del suo ultimo album “Sputnik”. Nella classifica dell’airplay radiofonico risulta abbastanza bilanciato il rapporto tra canzoni italiane ed internazionali trasmesse sulle frequenze nazionali. Di seguito la Top 10 dei brani più trasmetti dalle radio italiane nel 2018 (dati registrati dal 1 gennaio al 16 dicembre 2018):