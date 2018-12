Robbie Williams: a febbraio un nuovo album

Robbie Williams sta per tornare con un nuovo album, più precisamente con il terzo volume della serie “Under The Radar”. La data di pubblicazione è prevista per il 14 febbraio ma è possibile ordinare il disco già da ora sul sito ufficiale del cantante inglese.

In arrivo il terzo volume della serie “Under The Radar”

“Under The Radar” Volume 3 sarà rilasciato il 14 febbraio 2019 in tre versioni: download digitale, CD standard e CD Super Deluxe. Tutti e tre i formati possono essere già ordinati sul sito robbiewilliams.com, dove sono indicati i relativi prezzi e il contenuto di ogni tipologia di disco. Proprio come i due album precedenti della serie “Under The Radar”, questo terzo volume sarà una raccolta speciale di demo e rarità che non sono mai arrivate a un album in studio completo, ma che il cantante inglese vuole comunque far sentire ai suoi fan. «Annunciare un altro album di “Under The Radar” per i fan – ha dichiarato Robbie Williams – mi rende davvero felice. Queste sono canzoni e versioni di canzoni di archivi che la gente non ha mai sentito prima. Sono orgoglioso di loro, sono molto affezionato a loro e sono felice di condividerle nel terzo album della serie».

La tracklist di “Under The Radar” Volume 3

The Impossible Gold Dirty Rotten Good People Indestructible Indestructible (Project Money Remix) No F**ks Underkill Bye Bye Reality Killed The Video Star I Just Want People To Like Me Hunting For You (Acoustic) Into The Silence (Ambient) The National Anthem Of Robbie

Il CD Super Deluxe di “Under The Radar” Volume 3

Il terzo volume della serie “Under The Radar” è il primo ad essere reso disponibile anche in formato Super Deluxe. Oltre alle tracce presenti nel CD standard, questo cofanetto conterrà anche due bonus tracks, 3 carte artistiche, una delle quali firmata dallo stesso Robbie Williams, un opuscolo, un adesivo, una calamita, download tracks esclusivi, il download gratuito dell’album in formato digitale e un messaggio scritto a mano dallo stesso cantante. Questa versione imperdibile per i fan è disponibile in un numero limitato di copie e può essere prenotata sul sito robbiewilliams.com.

Tracklist del CD Super Deluxe

The Impossible Gold Dirty Rotten Good People Indestructible Indestructible (Project Money Remix) No F**ks Underkill Bye Bye Reality Killed The Video Star I Just Want People To Like Me Hunting For You (Acoustic) Into The Silence (Ambient) The National Anthem Of Robbie Home Again – Bonus track Gold (Alternative Version) – Bonus track

I progetti per il 2019

Oltre alla pubblicazione del terzo volume di “Under The Radar”, nell’estate del 2019 Robbie Williams parteciperà a una residency a Las Vegas e poi a un concerto a Hyde Park. Inoltre, sembrerebbe che il cantante si unirà a Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald per il tour on the road programmato dagli ex Take That per il prossimo anno e che riporterà sui palchi i brani più famosi della band per festeggiare i 30 anni di carriera. I fan hanno avuto modo di avere un assaggio di questi live proprio in occasione della finale di X-Factor UK, quando Robbie Williams è salito sul palco insieme a Gary, Mark e Howard. Jason Orange, invece, era assente e la sua partecipazione al tour non è stata ancora confermata.