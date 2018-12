Concerto di Capodanno 2019 a Palermo con Goran Bregović

L’attesissimo concerto di Capodanno 2019 a Palermo si svolgerà in piazza di fronte al Teatro Politeama, in una location esclusiva in cui andrà in scena la musica del compositore e musicista bosniaco Goran Bregović, insieme a quella dei Tre Terzi e Tamuna.

Un Capodanno con la grande musica di Goran Bregović

L’appuntamento per il concerto di Capodanno 2019 a Palermo è per il 31 dicembre a partire dalle ore 21:00, nella prestigiosa cornice esterna del Teatro Politeama. La conduzione e la direzione artistica dell’evento saranno curate da Red Ronnie, che ha fortemente voluto sul palco sia Bregović sia gruppi e artisti siciliani. «Pare che il progetto per il Capodanno a Palermo che ho scritto per la Terzo Millennio sin sia aggiudicato la gara indetta dal Comune di Palermo – ha scritto Ronnie sui social –. Oltre a Goran Bregović, che avevano già contattato, ho cercato di dare (come solitamente faccio) opportunità a gruppi e artisti siciliani. Quindi ci saranno Claudio Terzo con i Tre Terzi e altri. Addirittura faremo un casting il 30 dicembre per scegliere un artista o gruppo che si esibirà sul palco di fronte al Teatro Politeama. L'intera serata sarà trasmessa in diretta su reti siciliane, ma anche sul web (miei siti e quelli che condivideranno) per raggiungere tutti i siciliani e gli italiani nel mondo. Poi... come al solito altre idee nasceranno. Sono davvero felice di terminare il 2018 in Sicilia, dove nel corso dell’anno sono venuto varie volte a presentare manifestazioni sempre bellissime».

I casting per gli artisti siciliani

L’appuntamento dei casting per gli artisti siciliani che vorrebbero unirsi a Goran Bregović, Tre Terzi e Tamuna sul palco davanti al Teatro Politeama è fissato per il 30 dicembre alle ore 14:30 presso i Cantieri Culturali alla Zisa, in via Paolo Gili, 4 a Palermo. Gruppi, band musicali e solisti potranno far ascoltare a Red Ronnie la canzone che vorrebbero presentare sul palco del Capodanno, portando un CD, una pennetta USB o, ancora meglio, esibendosi live in acustico. «Oggi i ragazzi che fanno musica – ha spiegato il direttore artistico – non hanno spazi per potersi esprimersi. Per questo a Palermo […] incontrerò artisti e gruppi della nuova era che sognano di esibirsi sul palco davanti al Teatro Politeama nel concerto evento della notte di capodanno. Si esibiranno prima di Goran Bregović, Tre Terzi e Tamuna in diretta sul web in tutto il mondo».

Il programma della serata del 31 dicembre

Lo show inizierà intorno alle 21:00, ma è sempre preferibile recarsi in piazza un po’ prima per poter godere di un posto migliore. Con la conduzione di Red Ronnie, si esibiranno i gruppi siciliani, poi, poco prima della mezzanotte, sarà la volta anche del famosissimo compositore e musicista Goran Bregović. Dopo il live, i palermitani potranno godere di una serata di dj set fino a tarda notte.

Palermo capitale delle culture

Il leit motive del concerto di Capodanno a Palermo sarà la città come capitale delle culture: per questo, oltre alla musica si potrà assistere anche agli spettacoli di acrobati e danzatori del Teatro del Fuoco. A sottolineare il messaggio di “Palermo capitale delle culture” vi saranno anche quattro “P”, logo del capoluogo siciliano, montate sul palco e realizzate da Domenico Pellegrino.