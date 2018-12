Concerto di Capodanno a Rimini, programma, scaletta e artisti

Sarà il Capodanno più lungo del mondo quello di Rimini. O almeno così è stato presentato dai suoi organizzatori. 150 eventi disseminati in tutta la città, ma soprattutto un triplo concerto (con protagonisti, ovviamente, soli numeri uno) per salutare il 2018 e dare il benvenuto al 2019. A salire sul palco, dicevamo, saranno alcuni tra gli artisti più amati del momento (ma, almeno per uno, anche dei primi anni Duemila). Nek, capace di vivere una “nuova primavera”; Marco Rissa dei Thegiornalisti, uno dei gruppi cult della contemporaneità musicale in Italia; e Cosmo, reduce dalla sua annata d’oro, che celebrerà quindi sul palco di Rimini. Tre artisti due dei quali protagonisti (quasi) contemporaneamente, ma su due palchi (e in tre luoghi, quindi) diversi, per permettere a tutti di scegliere lo show preferito. Ma anche per consentire di provare ad assistere a tutti e tre i set.

Il concerto di Nek

L’appuntamento con Nek è in piazzale Fellini, con inizio dello show in programma alle 22. Sarà lui quindi a inaugurare la lunga notte riminese che condurrà al 2019. All’inizio, a dire il vero, sarà Anna Pettinelli, celebre voce di RDS 100% Grandi Successi, a scaldare il pubblico riminese. Quindi subito spazio alla musica, con le canzoni di Nek. Da “Laura non c’è” alla cover di Mina “Se telefonando”: sarà questo il concerto pop della notte di San Silvestri in Romagna. Il cantante, tra l’altro, ha da poco annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Mi farò trovare pronto”. Ed è sicuro che si farà trovare pronto anche sul palco di piazzale Fellini. Lo show durerà un paio d’ore. Quindi, a mezzanotte sarà tempo per l’immancabile spettacolo di fuochi d’artificio.

Il dj set di Marco Rissa dei Thegiornalisti e di Cosmo

Chi invece preferisce trascorrere la notte di Capodanno ballando può darsi appuntamento alle 23.30 in piazza Malatesta, dove a tenere banco sarà la musica di dj Marco Rissa, direttamente dalle fila dei Thegiornalisti. Quindi, prima avrà tutto il tempo per godersi lo show di Nek, per poi cambiare piazza e dedicarsi alla disco music. L’artista romano, tra l’altro, salirà sul palco solo a mezzanotte, anticipato infatti da dj DAN:ROS, che scalderà il dancefloor con il suo dj set dalle 23.30 allo scoccare della mezzanotte. A seguire, subito dopo il classico spettacolo pirotecnico, a far iniziare con il botto il 2019 ci penserà Cosmo con il suo “Ivreatronic dj set”. Insieme a lui, dietro la consolle, anche Splendore, Foresta ed Enea Pascal: i cofondatori del collettivo, insieme ovviamente allo stesso Cosmo. Insieme accompagneranno la notte dei riminesi tra il 31 dicembre 2018 e il primo gennaio 2019, probabilmente fino all’alba. Davanti a loro, il pubblico potrà scatenarsi proprio come se fosse su una pista da ballo: cifra stilistica dei concerti di Cosmo, che non mancherà neanche per il suo concerto celebrativo il programma per il 2 febbraio 2019 al Forum di Assago, per chiudere il cerchio di un 2018 che è stato veramente da incorniciare per l’artista piemontese.