Capodanno 2019 a Verona con Anastasio in Piazza Bra

Tra i tanti eventi per festeggiare Capodanno 2019 c’è anche il concerto di Anastasio. Il rapper, vincitore di X Factor 2018, sarà tra gli ospiti della tradizionale festa organizzata dal Comune di Verona in Piazza Bra, all’ombra dell’Arena. La serata per salutare il vecchio anno e accogliere il nuovo sarà realizzata con la partnership di radio RTL 102.5, presente con collegamenti in diretta e con la musica della sua Discoteca Nazionale. Non potrà mancare il conto alla rovescia con il sindaco, accompagnato da fuochi d’artificio e laser show allo scoccare della mezzanotte.

Capodanno 2019 a Verona: il programma

Se avete scelto di festeggiare l’arrivo del 2019 nella città di Verona, ecco tutte le informazioni per arrivare preparati alla notte di San Silvestro. Il Capodanno veronese sarà accolto in Piazza Bra, proprio a fianco della magnifica Arena di Verona, dove verrà allestito un palco per le esibizioni degli ospiti della serata. Ci sarà musica per tutti i gusti, dalle cover dei Novel al funky dei Ridillo. Tra gli artisti che scalderanno il pubblico per l’arrivo del 2019 c’è anche Silva Fortes, cantautrice di origini capoverdiane con una fantastica voce soul: la ricorderete ad X Factor 10, edizione in cui è arrivata alle fasi finali nella squadra capitanata da Manuel Agnelli. Sul palco di Piazza Bra si esibiranno anche i James Taylor Quartet (JTQ), band acid jazz britannica attiva da oltre trent’anni sulla scena internazionale. James Taylor, frontman e mente del gruppo, è un virtuoso hammondista: i JTQ si sono fatti conoscere grazie alle loro rivisitazioni delle colonne sonore di film degli anni ’70 e successivamente di Starsky & Hutch, oltre che per le loro fantastiche performance live. Nel corso degli anni hanno collaborato con artisti del calibro di Tom Jones, U2 e The Pogues. Dalle ore 23:30 del 31 dicembre partirà il collegamento in diretta con radio RTL 102.5 sul flow del rap di Anastasio. Il vincitore di X Factor 2018 ha incantato il pubblico con la sua capacità di scrittura, in grado di comunicare le emozioni e i pensieri in modo chiaro e incisivo, un pugno dritto in pancia. Un conto alla rovescia all’insegna del rap che, allo scoccare della mezzanotte, lascerà il posto alla musica tutta da ballare della Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Immancabile lo spettacolo pirotecnico arricchito da un laser show appositamente ideato per questo Capodanno 2019 all’ombra dell’Arena di Verona. La serata sarà presentata da Francesca Cheyenne e dal collega Angelo Baiguini.

Le norme di sicurezza della serata

Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti al Capodanno 2019 in Piazza Bra, la città di Verona metterà in atto misure speciali. L’ingresso alla Piazza avverrà tramite appositi varchi presso i quali verranno effettuati controlli. È vietato l’accesso all’evento con bottiglie di vetro e lattine. Piazza Bra potrà ospitare fino a un massimo di 25.000 persone, numero oltre al quale non sarà più possibile accedere alla manifestazione. Prevista l’attuazione delle norme antiterrorismo e la presenza delle Forze dell’Ordine, oltre ai soccorritori del 118 in caso di bisogno. Per lo svolgimento in sicurezza dell’evento verranno applicate tutte le norme a tutela delle manifestazioni.