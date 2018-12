Anastasio: nuovi concerti per il tour primaverile

Il suo è sicuramente uno dei tour più attesi dell’intero 2019. Stiamo parlando della nuova tournée di Anastasio, vincitore dell’ultima edizione del talent show targato Sky X Factor, ora pronto a salire sui palchi dei club delle principali città italiane. “La fine del mondo tour 2019”, questo il nome della tournée, prenderà il via il 22 marzo dalla Santeria Social Club di Milano: un concerto che ha già fatto registrare il sold-out. Il primo di una lunga serie, dato che sono diversi i live già da tutto esaurito. Per questo la decisione di aggiungere parecchie nuove date, rendendo il già fitto calendario ancora più corposo.

“La fine del mondo tour 2019” di Anastasio

La tournée prenderà il via il 22 marzo 2019 dalla Santeria Social Club di Milano, già sold out, per terminare il 27 aprile 2019 alla Hall di Padova. Ma sono diversi i concerti che hanno già fatto esaurire il tutto esaurito: la tappa del 29 marzo 2019 all’Hiroshima Mon Amour di Torino, del 3 aprile 2019 al Largo Venue di Roma, del 5 alla Latteria Molloy di Brescia e del 13 al The Mamamia di Senigallia, in provincia di Ancona. Da qui la decisione di raddoppiare le date sold-out, con l’aggiunta degli show del 26 marzo 2019 ancora alla Santeria Social Club di Milano e del 4 aprile al Largo Venue di Roma.

Le date de “La fine del mondo tour 2019”



22 marzo 2019 Milano, Santeria Social Club (sold out)

24 marzo 2019 Bologna, Estragon

26 marzo 2019 Milano, Santeria Social Club (nuova data)

28 marzo 2019 Firenze, Viper Theatre

29 marzo 2019 Torino, Hiroshima Mon Amour (sold out)

3 aprile 2019 Roma, Largo Venue (sold out)

4 aprile 2019 Roma, Largo Venue (nuova data)

5 aprile 2019 Brescia, Latteria Molloy (sold out)

11 aprile 2019 Parma, Campus

12 aprile 2019 Modena, Vox di Nonantola

13 aprile 2019 Livorno, The Cage (sold out)

17 aprile 2019 Napoli, Duel di Pozzuoli

19 aprile 2019 Bari, Demode’ di Modugno

24 aprile 2019 Ancona, Mamamia di Senigallia

26 aprile 2019 Perugia, Afterlife

27 aprile 2019 Padova, Hall

Chi è Anastasio

Ventunenne campano, Marco Anastasio (questo il suo nome completo) è un rapper, vincitore dell’ultima edizione di X Factor, dove è stato guidato da coach Mara Maionchi, trionfando davanti a Naomi (di coach Fedez) e Luna Melis (seguida da Manuel Agnelli). Il suo primo singolo, “La fine del mondo”, che è stato prodotto da Don Joe, è stato già certificato disco d’oro e ha debuttato al primo posto su iTunes, Apple Music e Spotify, raggiungendo inoltre immediatamente la vetta delle classifiche Fimi / Gfk dei singoli più venduti della settimana. Anastasio ha inoltre inciso un Ep, pubblicato per etichetta Sony Music Italy, contenente anche i pezzi “Ho lasciato le chiavi”, “Generale”, “Un adolescente”, “Autunno (feat. Bowland)” e “Costellazioni di Kekab”. Cifra stilistica di Anastasio durante la sua esperienza a X Factor, il suo riuscire a rendere “sue” ogni canzone proposta, con l’inserimento di rime rap da lui scritte ad hoc per il pezzo assegnatogi per l’occasione da Mara Maionchi.