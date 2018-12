Mario Biondi in concerto a Roma: info e scaletta

Tappa conclusiva per il tour invernale di Mario Biondi in programma il 27 dicembre a Roma, presso la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. Si tratterà dell’ultima data di una tournée piuttosto lunga e che ha preso le mosse il 30 novembre dall’Anfiteatro Comunale di Mogoro, in provincia di Oristano. Un tour che ha visto il cantante di origini siciliane esibirsi in alcuni tra i teatri più belli e prestigiosi delle principali città italiane.



Il concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma

Il concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma inizierà alle 21. Lo spettacolo è in programma presso la Sala Santa Cecilia del teatro. I biglietti sono ancora disponibili sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati e hanno un costo che va dai 30 euro (per i posti in galleria, con ridotta visibilità) ai 79 euro del primo settore della platea. Sono ancora disponibili i tagliandi per tutti i settori: 30 euro per galleria 3/7 e galleria 3/7 con balaustra e visibilità ridotta; 35 euro in galleria, balaustra 5/6 con visibilità ridotta e galleria 5/6; 45 euro per galleria 2 e galleria 2 con balaustra e visibilità ridotta; 59 euro per galleria 4 con balaustra e visibilità ridotta e per galleria 4; 69 euro per galleria 1 e galleria 1 con balaustra e visibilità ridotta; infine, 75 euro per platea II settore. L’Auditorium Parco della Musica è raggiungibile sia con la propria auto che utilizzando i mezzi. Per chi desiderasse usare la macchina, dal G.R.A. bisogna prendere l’uscita Flaminio Saxa Rubra, in direzione Corso di Francia. Quindi proseguire lungo il lungotevere Flaminio, viale Tiziano, per poi parcheggiare all’altezza del Palazzetto dello Sport. Chi arriverà utilizzando la metropolitana, linea A, la fermata a cui scendere è quella Flaminio, per poi prendere l’autobus 2 o M, di piazza Euclide, Ferrovia Roma – Nord. Chi invece desiderasse utilizzare l’autobus, ha diverse soluzioni: la linea 910, capolinea Termini / piazza Mancini; la linea 53, capolinea piazza Mancini / piazza San Silvestro; la linea M, capolinea Stazione Termini / viale Pietro de Coubertin (Auditorium); la linea 2, capolinea piazzale delle Canestre (villa Borghese / piazzale Flaminio) / piazza Mancini.



La scaletta del concerto di Roma



Trattandosi dell’ultimo concerto di tutto il tour invernale di Mario Biondi, la scaletta è ovviamente molto rodata e prevede alcuni tra i più grandi successi dell’artista. Il concerto dura circa un’ora e mezza e prevede una setlist ridotta. Lo spettacolo si apre con “Open Up Yours Eyes”, per concludersi sulle note di “Ecstasy”, in attesa dei due brani che compongono il bis: “Shine On” e “This is What You Are”. La scaletta del concerto di Roma: