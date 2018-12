Le canzoni del momento secondo gli ascolti su Spotify

Spotify è un servizio musicale di streaming on demand che, con i suoi servizi, sta letteralmente cambiando il modo della gente di ascoltare la musica. Basta selezionare i brani preferiti dall’ampissimo catalogo per costruire playlist personalizzate da ascoltare in qualsiasi momento, anche quando si è fuori casa. La classifica delle Hit italiane di Spotify è dunque il termometro perfetto per capire i gusti e le preferenze degli ascoltatori del Belpaese.

Ecco la Top 10 delle canzoni più ascoltate al momento su Spotify:

Salmo - Il cielo nella stanza (feat. NSTASIA) Anastasio - La fine del mondo Sfera Ebbasta - Happy Birthday Måneskin– Torna a Casa Salmo - 90MIN Salmo – CABRIOLET feat. Sfera Ebbasta Tha Supreme - Oh 9od feat. Nyat Salmo – STAI ZITTO feat. Fabri Fibra DJ Snake - Taki Taki feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B Ultimo – Cascare nei tuoi occhi

Salmo - Il cielo nella stanza feat. NSTASIA

Uno dei featuring più amati del nuovo album di Salmo, “Playlist”, s’intitola “Il cielo nella stanza” e vede la partecipazione della cantante contemporary R&B NSTASIA. La canzone, scritta da Maurizio Pisciottu (Salmo) e Silvano Albanese, è stata certificata disco di Platino FIMI ed è attualmente in vetta alla classifica Spotify.

Anastasio – La fine del mondo

Secondo posto per “La fine del mondo”, il singolo di debutto di Anastasio, vincitore di X Factor 2018 e disco d’Oro FIMI. Estratto dall’omonimo EP pubblicato il 14 dicembre 2018, il brano sta rapidamente scalando la classifica Spotify. Il video su YouTube ha ottenuto e superato le 3 milioni di visualizzazioni.

Sfera Ebbasta – Happy Birthday

Il singolo di compleanno del chiacchieratissimo Sfera Ebbasta si trova al terzo posto della classifica Spotify. Pubblicata il 7 dicembre 2018, “Happy Birthday” è la terza traccia della riedizione dell’album Rockstar.

Måneskin – Torna a casa

Quarto posto per “Torna a Casa”, la prima ballata completamente in italiano dei Måneskin e disco di Platino FIMI. Il pezzo ha debuttato ai vertici delle classifiche italiane e lì è rimasto, incrollabile, portando a casa riconoscimenti di ogni genere. Il video ha raccolto 45 milioni di visualizzazioni e racconta di Marlena, la musa ispiratrice del gruppo.

Salmo – 90MIN

Quinto posto per Salmo, con il singolo “90MIN”, primo estratto dall’album Playlist. Il brano è stato certificato disco di Platino FIMI ed è un ritratto ironico dell’Italia, con tutti i suoi piccoli, grandi difetti.

Salmo – CABRIOLET feat. Sfera Ebbasta

Sesto posto ancora per Salmo con il pezzo “CABRIOLET” in collaborazione con Sfera Ebbasta. La canzone è stata scritta da Maurizio Pisciottu e Gionata Boschetti (Sfera), e conta quasi 4 milioni di ascolti su YouTube.

Tha Supreme - Oh 9od feat. Nyat

Settimo posto per “Oh 9od” di Tha Supreme, un ragazzo di 17 anni. Vice lo considera una promessa del beatmaking italiano, con uno stile davvero inconfondibile. L’anno scorso, Tha Supreme ha anche prodotto “Perdonami” di Salmo.

Salmo – STAI ZITTO feat. Fabri Fibra

Ottavo posto per “Stai zitto”, collaborazione con Fabri Fibra di Salmo per il suo quinto album studio, “Playlist”. Il singolo è stato scritto da Maurizio Pisciottu e Davide Pavanello.

DJ Snake - Taki Taki feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B

Uno dei singoli più hot delle classifiche internazionali è “Taki Taki”, un brano fortemente influenzato dalle sonorità del reggaeton così trendy in questo periodo dell’anno. Il brano di DJ Snake è un featuring caratterizzato da alcuni dei protagonisti assoluti della musica internazionale: Selena Gomez, Ozuna e Cardi B.

Ultimo – Cascare nei tuoi occhi

Ultimo, ma non per importanza, si guadagna il decimo posto della classifica dei brani più ascoltati di Spotify con il brano “Cascare nei tuoi occhi”, un singolo pubblicato il 14 settembre 2018 per il secondo album studio, “Peter Pan”. Disco di Platino FIMI, il brano ha totalizzato anche 17 milioni di visualizzazioni su YouTube.