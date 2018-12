Pistoia Blues 2019: il programma e gli ospiti

Biglietti in vendita per i primi due concerti del festival: quelli di Thirty Seconds To Mars e Ben Harper

Inizia a prendere forma l’edizione 2019 di Pistoia Blues, la numero 40 di quello che è ormai uno dei festival musicali più importanti d’Italia. Da anni il confine del blues è rimasto solo nel nome della kermesse, che accoglie nomi importanti della musica internazionale a tutto tondo, senza badare troppo alle etichette. Al momento, sono due gli appuntamenti fissati per la prossima estate: quello del 6 luglio con i Thirty Seconds To Mars e quello dl 10 luglio con Ben Harper e la sua band, i The Innocent Criminals. Entrambi i concerti si terranno in piazza Duomo e per entrambi i biglietti sono già in prevendita sul circuito Ticketone. Per il live della band dei fratelli Leto due fasce di prezzo: il parterre in piedi è 51,75 euro, la tribuna dispari numerata a 57,50 euro; per quello del musicista americano sono invece tre i tagliandi disponibili: il parterre in piedi (40,25 euro), la tribuna dispari numerata (51,75 euro) e la tribuna Gold numerata (57,50 euro).

La prima volta dei Thirty Seconds To Mars

Il rock dei Thirty Seconds To Mars non sembra legarsi troppo al filone blues, ma, come evidente ormai da anni, il Pistoia Blues non è così rigido nelle categorizzazioni. I Thirty Seconds To Mars sono celebri nel mondo per il loro rock avveniristico, ricco di nuove sonorità e di simbolismi a cui seguono di pari passo produzioni live sempre all’avanguardia. Fortissimo l’impatto scenico del loro carismatico leader: l’attore, musicista e fondatore del gruppo Jared Leto. Per il gruppo sarà una delle quattro date in programma in Italia la prossima estate: le altre a Roma, Padova e Barolo (TO).

Il ritorno a Pistoia di Ben Harper

Per Ben Harper, invece, non sarà la prima volta nella culla del blues italico. Si era infatti esibito già in piazza Duomo nell’estate 2013, accompagnato dal grande bluesman Charlie Musselwhite. Stavolta invece farà tappa in Toscana per quella che sarà una delle sei date estive in Italia del suo nuovo tour, in partenza il 20 aprile dall’Australia. Sul palco con lui The Innocent Criminals, band formata da Leon Mobley (percussioni), Juan Nelson (basso), Oliver Charles (batteria) e Jason Mozersky (chitarra). Il gruppo, che si è sempre esibito live assieme a Ben in giro per il mondo, si distingue per la diversità di generi musicali a cui i vari componenti appartengono e che in una qualche maniera rende ciascun musicista complementare all’altro.

L’edizione 2018 del Pistoia Blues

L’edizione numero 39 del festival pistoiese era iniziato idealmente con il ciclo “Road To Pistoia” a marzo (ciclo chiusosi con l’emozionante concerto della leggenda americana Graham Nash il 4 Luglio al Teatro Manzoni) per proseguire con gli eventi in piazza Duomo il 10, 13, 14 e 15 luglio. L’anteprima affidata ad Alanis Morissette che ha segnato il suo ritorno in Italia dopo sei anni di assenza, non ha tradito le attese così come il cuore del festival con grandi protagonisti il cantautore britannico James Blunt, l’icona del rock progressivo Steve Hackett dei Genesis, il rock cavernoso di Mark Lanegan ed il concerto blues dei Supersonic Blues Machine con Billie F. Gibbons degli ZZ Top che, quando è salito per la prima volta sul palco del Festival, ha scatenato un’ovazione incredibile. Insomma, un grande successo che si ripete negli anni.