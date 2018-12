Le 5 hit straniere di dicembre 2018

Ci sono alcuni dei momenti più importanti del 2018 musicale nella Top 5 delle hit straniere del dicembre 2018 in Italia: è uno spaccato di alcuni dei singoli salienti dell’anno con una sorpresa in cima alla lista.

I dati menzionati qui provengono dalla classifica “Top 100 Singoli Digitali” di FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), che raccoglie le 100 canzoni con il maggior numero di download e con il maggior numero di ascolti in streaming premium rilevati all’interno dei canali rappresentati.

Ecco la classifica:

Bohemian Rhapsody, Queen Taki Taki, Dj Snake feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B All I Want for Christmas is You, Mariah Carey Mia, Bad Bunny feat. Drake Shallow, Lady Gaga & Bradley Cooper

Bohemian Rhapsody, Queen

L’arrivo al cinema dell’attesissimo biopic dei Queen, “Bohemian Rhapsody”, film diretto da Bryan Singer, ha portato la canzone cult dei Queen in cima alla lista dei singoli più cliccati e amati di dicembre. Rilasciato la prima volta nel 1975 come primo estratto dal quarto disco, “A Night at the Opera”, il pezzo ha riscosso immediatamente un successo straordinario, ma è col tempo che si è consolidato come leggenda, invecchiando come il buon vino. Non è un caso che, dopo l’uscita del biopic, il brano abbia raggiunto e superato 1,6 miliardi di riproduzioni online, divenendo la canzone incisa nel XX secolo più ascoltata di sempre.

Taki Taki – Dj Snake feat. Selena Gomez, Ozuna e Cardi B

Singolo pubblicato il 28 settembre 2018 e mai tramontato dalla classifica dei più riprodotti online, anche in Italia. Il produttore musicale DJ Snake ha unito nella stessa traccia 3 dei fenomeni musicali più importanti del 2018, Selena Gomez, Ozuna e Cardi B. Il brano, fortemente influenzato dalle vibrazioni reggaeton così di tendenza quest’anno, affronta il tema del ballo come una provocazione che spinge l’amore oltre ogni limite. Le parole “Taki Taki” non significano niente e non hanno una traduzione ufficiale, ma vengono semplicemente adoperate per la loro sonorità.

All I Want for Christmas is You, Mariah Carey

Non sarebbe Natale senza “All I Want for Christmas is You” di Mariah Carey in rotazione radiofonica costante. Il brano è stato scritto nel 1994 dal compositore Walter Afanasieff e dalla cantante stessa. Questo brano uptempo mescola tutti gli elementi che trasformano una canzone in un motivetto perfetto per il Natale, tra cui le campane, i cori e i sintetizzatori. Il brano narra la storia di questa ragazza che, per Natale, non desidera alcun regalo, perché tutto quello che vuole è stare insieme al suo amore. Sin dall’anno di pubblicazione, la canzone ha riscosso un grande successo, vendendo oltre 16.5 milioni di copie e diventando uno dei singoli più amati di sempre.

Mia, Bad Bunny & Drake

Uscita nell’ottobre del 2018, “Mia” è una canzone in lingua spagnola scritta da Bad Bunny con la straordinaria partecipazione del rapper dei record, Drake. Per farvi capire la portata e il successo di questo singolo, basta dire quante visualizzazioni ha ottenuto il video ufficiale su YouTube, che di recente ha superato i 412 milioni.

Shallow, Lady Gaga & Bradley Cooper

A seguito dell’uscita di “A Star is Born”, il musical romantico che vede il suo debutto da attrice protagonista di Lady Gaga, la soundtrack originale del film ha riscosso un grande successo. In particolare, “Shallow” sembra essere la canzone più amata, con ben 4 candidature ai Grammy Awards e una al Golden Globe. Il brano narra un momento cruciale per il personaggio di Gaga all’interno della pellicola, dove Ally sente il bisogno di approfondire la sua relazione con Jackson. Il brano ha ottenuto un disco d’Oro FIMI in Italia.