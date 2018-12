Alessandra Amoroso: il nuovo singolo è “Dalla tua parte”

Dopo “La stessa” e “Trova un modo”, Alessandra Amoroso torna con il singolo “Dalla tua parte” in uscita il prossimo 4 gennaio. Si tratta di un brano contenuto nel suo ultimo disco “10”, pubblicato lo scorso ottobre con l’etichetta discografica Sony Music e già Disco di Platino. “Dalla tua parte” è un brano firmato da tre autorevoli penne del mondo della musica: Dario Faini, Federica Abate e Cheope. È un testo dedicato a tutti color che combattono nella vita per difendere le proprie idee e i propri valori: “Quante volte sei fuggita con la mente? Quante volte hai già pagato le tue scelte? Quante colpe ti sei presa senza averle? Quante volte mi hai risposto non è niente?”

“Dalla tua parte” nella scaletta del nuovo tour?

Con l’arrivo in rotazione radiofonica del nuovo singolo e la partenza a marzo 2019 del nuovo tour, si potrebbe pensare che “Dalla tua parte” sarà un brano incluso nella scaletta dei concerti, su cui la Alessandra Amoroso sta lavorando proprio in questi giorni. Quello che si sa già a riguardo è quanto dichiarato dalla stessa cantante alla stampa: la setlist conterrà sicuramente più di 20 brani e alcuni grandi successi come “Stupida”, “Estranei” o “Immobile”, con cui ha iniziato la sua grande avventura nel mondo della musica e che l’hanno resa popolare. La stessa Amoroso ha poi confermato che non mancheranno neppure i brani tratti da “10”, quindi si può ben sperare che la “big family” presente ai concerti avrà modo di cantare insieme all’artista anche il prossimo singolo “Dalla tua parte”.

Il testo di “Dalla tua parte”

Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa

non esisteva nessun’altra regola che questa

ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica

e le discese le puoi contare sulle dita

lo so che eri abituata a ballare solo sulle punte

sopra tutti i chiodi della vita

a guardarti le spalle e a difenderti da tutti

anche da chi non ti aveva mai ferita

Se avrai torto o ragione per me

non sarà importante

sappi che io sarò sempre

dalla tua parte

e senza dubbi ed incertezze

inganni, scuse o debolezze io

in ogni giorno, in ogni istante

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Perché la vita corre in fretta e non c’è tempo di aspettare

che sei tu, la sola terra ferma in tutto questo mare

e potrei stare qui in eterno ferma, standoti a guardare

come un continente, un mondo nuovo da esplorare

lo so che eri abituata a camminare solo sulle punte

per non fare mai troppo rumore

a portarti sulle spalle i problemi di tutti

ma comunque vada

Se avrai torto o ragione per me

non sarà importante

sappi che io sarò sempre

dalla tua parte

e senza dubbi ed incertezze

inganni, scuse o debolezze io

in ogni giorno, in ogni istante

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Quante volte sei fuggita con la mente?

Quante volte hai già pagato le tue scelte?

Quante colpe ti sei presa senza averle?

Quante volte mi hai risposto “non è niente”?

Quante volte io lo so che mi sorriderai?

a tutto quello che hai passato non pensarci mai

che non cambia niente, che non conta niente, ma

Se avrai torto o ragione per me

non sarà importante

sappi che io sarò sempre

dalla tua parte

e senza dubbi ed incertezze

inganni, scuse o debolezze io

in ogni giorno, in ogni istante

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh