Canzoni per bambini, le 10 più conosciute

Filastrocche che si tramandano di generazione in generazione. Brani diventati di successo da festival come lo Zecchino d’Oro. Ma anche hit più recenti. Chi di noi non conosce almeno una strofa delle canzoni per bambini più conosciute? Queste sono le dieci più conosciute:

Le Tagliatelle di Nonna Pina Nella Vecchia Fattoria Il Ballo del Qua Qua 44 Gatti In Fila Il Coccodrillo Come Fa La Canzone Del Capitano I Tre Porcellini I Due Liocorni Ci Vuole Un Fiore La Bella Lavanderina

Le Tagliatelle di Nonna Pina

“Le Tagliatelle di Nonna Pina” è un brano del 2003, composto da Gian Marco Gualandi per lo Zecchino d’Oro di quell’anno, del quale fu brano vincitore grazie alla interpretazione della piccola Ottavia Dorrucci. Dalla kermesse lo sbarco in tv che l’ha trasformata in un vero e proprio tormentone, fino ad avere un remix realizzato da Gabry Ponte.

Nella Vecchia Fattoria

Un grande classico della musica per bambini. È una filastrocca incisa originariamente nel 1949 dal Quartetto Cetra, ma in realtà si tratta di un adattamento italiano del canto popolare inglese “Old MacDonald Had A Farm” ad opera di Giovanni Giacobetti (uno dei quattro del Quartetto Cetra) per quanto riguarda il testo e di Gorni Kramer e Virgilio Savona per le musiche.

Il Ballo del Qua Qua

Altro grande classico, anche se decisamente più recente. “Il Ballo Del Qua Qua” è la versione italiana, pubblicata nel 1981 con la voce di Romina Power, di una canzone di grande notorietà internazionale intitolata “Der Ententanz” ("Il ballo dell'anatra"), composta dallo svizzero Werner Thomas. Finì nel celeberrimo disco di Albano e Romina “Felicità” del 1982, diventandone una delle hit più longeve.

44 Gatti In Fila

Altro brano che deve il suo successo allo Zecchino d’Oro. Fu infatti grazie alla vittoria dell’edizione 1968, con la voce di Barbara Ferigo, che la canzone diventò un classico. Testo e musica sono di Giuseppe Casarini, ma negli anni anche giganti della musica l’hanno intonata in varie versioni, persino Mina e Pavarotti.

Il Coccodrillo Come Fa

Pur tornata in auge negli ultimi anni “Il Coccodrillo Come Fa” è in realtà un brano risalente al 1993, quando fu decretato vincitore dello Zecchino d’Oro. Ad interpretarlo furono Carlo Andrea Masciadri e Gabriele Patriarca: quest’ultimo è poi diventato attore e doppiatore con una notevole carriera nel cinema italiano.

La Canzone Del Capitano

Questo brano di Dj Francesco non era nato per essere una canzone per bambini, ma ha comunque riscosso negli anni grande successo tra i più piccini, diventando uno dei pezzi più suonati a feste di compleanno e non solo. È il brano che segna il debutto di Francesco Facchinetti nel 2003.

I Tre Porcellini

Si tratta dell’adattamento italiano del brano portante dell’omonimo film d’animazione. La canzone originale si intitolava “Who’s Afraid Of The Big Bad Wolf?” e fu un enorme successo negli anni ’30 in America. La versione italiana è firmata da Misselvia e negli anni fu incisa anche da Rita Pavone, Cristina D’Avena e Gigliola Cinquetti.

I Due Liocorni

“I Due Liocorni” è un brano inciso nel 1978 dagli Zafra e composto dalla leader Marina Valmaraggi. È un brano diffusissimo in ambiente scout, ma diventato ormai un classico popolare.

Ci Vuole Un Fiore

“Ci Vuole Un Fiore” è la canzone più celebre dall’album omonimo di Sergio Endrigo, composto nientemeno che da Gianni Rodari per il testo e dallo stesso Endrigo con la collaborazione di Luis Bacalov per le musiche.

La Bella Lavanderina

“La Bella Lavanderina” è una filastrocca tradizionale italiana che ha conosciuto nuova fortuna negli ultimi anni dopo essere stata inserita nella colonna sonora del film di animazione “Masha e Orso”.