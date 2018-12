Fiorella Mannoia: annunciate le date del tour nei teatri

Fiorella Mannoia sta tornando con un nuovo album intitolato “Personale”. Sebbene non sia ancora stato svelato nessun dettaglio sulla data d’uscita del disco, la cantante ha già annunciato le date del tour 2019 nei teatri di tutta Italia. Il primo concerto si terrà il 7 maggio al Teatro Verdi di Firenze, e la tournée proseguirà per tutto il mese con ultima tappa il 27 maggio al Teatro Augusteo di Napoli. Di seguito il calendario completo del “Personale tour” di Fiorella Mannoia.

Le date del tour teatrale 2019

Dopo i concerti della scorsa estate, Fiorella Mannoia è tornata con delle novità sui suoi futuri progetti. A partire da maggio 2019 la cantante romana si esibirà sui palchi dei teatri per presentare le nuove canzoni inedite, non dimenticandosi di celebrare i suoi più grandi successi e i suoi brani più amati dal pubblico. Queste le sue parole, condivise sui social: «si riparte. “Personale” è il titolo del nuovo progetto, nuovo album e nuovo tour. Da maggio ci si rivede nei teatri. Avrò modo più avanti di raccontarvi cosa sta dietro a questa parola: “Personale”. A presto». Il tour teatrale di Fiorella Mannoia inizierà il 7 maggio 2019 col concerto al Teatro Verdi di Firenze e proseguirà poi in tutta Italia. Ad ora, l’ultima tappa prevista in calendario è fissata per il 27 maggio al Teatro Augusteo di Napoli. I biglietti saranno disponibili in prevendita su circuito Ticketone: sarà possibile procedere all’acquisto online a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 19 dicembre 2018, mentre nei punti vendita autorizzati i biglietti saranno acquistabili dalle ore 11:00 di sabato 22 dicembre. Di seguito, tutte le date finora annunciate del “Personale tour” 2019 di Fiorella Mannoia:

7 maggio Firenze, Teatro Verdi

8 maggio Parma, Teatro Regio

11 maggio Torino, Auditorium del Lingotto

12 maggio Brescia, Gran Teatro Morato

14 maggio Milano, Teatro degli Arcimboldi

15 maggio Bologna, Europauditorium

17 maggio Trieste, Teatro Rossetti

18 maggio Padova, Gran Teatro Geox

20 maggio Cesena, Nuovo Teatro Carisport

23 maggio Roma, Auditorium Parco della Musica

25 maggio Bari, Teatro Team

27 maggio Napoli, Teatro Augusteo

Gli ultimi progetti di Fiorella Mannoia

L’ultimo album in studio di Fiorella Mannoia, “Combattente”, è stato pubblicato il 4 novembre 2016, anticipato dall’omonimo singolo. Il tour a supporto di quest’ultimo disco l’ha vista impegnata in oltre 100 concerti e si è concluso a New York il 23 febbraio 2018 con l’esibizione al Teatro Town Hall di Broadway. Il nuovo album di Fiorella Mannoia si intitolerà “Personale” e uscirà nel 2019 per Sony Music. Al momento non è ancora stata svelata la data d’uscita né ulteriori dettagli sul disco. La cantante romana ha solamente dato l’annuncio di questo nuovo progetto, svelando le date del tour teatrale 2019 e lasciando ai fan la promessa che presto avrà modo di raccontare cosa si cela per lei dietro a questa parola: “Personale”. Il tour di presentazione del nuovo album inizierà a maggio 2019; i biglietti possono essere acquistati in prevendita su circuito ufficiale Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati).