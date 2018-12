Bob Sinclar, un dj set gratuito in piazza a Padova

Un Natale col botto quello che il Comune ha volute donare alla città di Padova. Giovedì 20 dicembre alle 21.30 in piazza Garibaldi salirà sul palco nientemeno che Bob Sinclar, uno dei dj più acclamati del mondo. Lo show sarà gratuito ma, a causa delle stringenti norme di sicurezza, non potranno entrare nell’area del live più di 3300 persone. Una grande discoteca a cielo aperto con uno dei guru delle discoteche di tutto il mondo, al ritorno in Italia un paio di mesi dopo il set a Trieste nell’ambito degli eventi collaterali della Barcolana. Anche per Padova non sarà la prima volta per un evento del genere in piazza: lo scorso anno a far ballare la città a ridosso del Natale fu Giorgio Moroder. Il palco sarà allestito nell'area che segna l'inizio della zona pedonale della città del Santo. L’intera area sarà ampiamente presidiata dalle forze dell’ordine, mentre il Comune si è impegnato a circondare la zona sotto il palco con delle transenne lasciando degli spazi vuoti e dei corridoi per lasciare libere alcune vie di fuga. Il live, inoltre, a differenza di quello dell’anno scorso di Giorgio Moroder, non sarà visibile da via Santa Lucia (il palco sarà lateralmente coperto) proprio per non permettere assembramenti in quella strada, dove l’anno scorso si era verificato qualche problema.

L’ultima hit: “I Believe”

Christophe Le Friant, in arte Bob Sinclar, è tornato a far ballare tutto il mondo la scorsa estate con il singolo “I Believe”, uscito l’8 giugno scorso e che vede la collaborazione di Tonino Speciale. Un brano che segna i vent’anni di carriera. «Per costruire questo nuovo brano ho impiegato circa un anno. Volevo una canzone molto acustica, che piacesse soprattutto alle donne. Fin dal titolo trasmette ciò in cui credo io, cioè energia, vibrazioni positive e divertimento» racconta il dj e producer francese, reduce dalla solita estate in giro per i club più esclusivi del mondo. In particolare con il format “Paris By Night”, ispirato al suo disco omonimo del 2013 (con all’interno anche l’irresistibile remix di “Far L’Amore” di Raffaella Carrà), per diversi mesi è rimasto come resident dj al Pacha di Ibiza.

Il re del dancefloor

Arriverà ai cinquant’anni il prossimo maggio Bob Sinclar, ormai uno dei guru quando si parla di musica da ballo. Nato nella periferia di Parigi nel 1969, il suo nome d’arte deriva dal personaggio di Bon Saint-Clair interpretato da Jean Paul Belmondo nel film “Le Magnifique” del 1973. Il suo primo successo risale al 1998, quando il singolo “Gym Tonic”, co-prodotto da Thomas Bangalter dei Daft Punk, ebbe grande successo e fece da traino al disco d’esordio “Paradise”. È però la hit mondiale “Love Generation” del 2005, con alla voce Gary Pine degli Wailers (la già band di Bob Marley) a dargli la fama planetaria. Il bis arriva nel 2009 con “Lala Song”, in collaborazione con la Sugarhill Gang, altro brano che spopola soprattutto in Italia. Nell’ultimo decennio una crescita inarrestabile, che lo ha portato ad essere probabilmente il numero 1 ai piatti delle discoteche di tutto il mondo.