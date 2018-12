Eros Ramazzotti: tre concerti al Teatro Antico di Taormina ad agosto 2019

Tre appuntamenti speciali per Eros Ramazzotti in programma ad agosto 2019. Tre eventi al Teatro Antico di Taormina per il "Vita ce n'è World Tour"

Il 17 febbraio parte da Monaco di Baviera il “Vita ce n’è World Tour” di Eros Ramazzotti. Il cantautore ha annunciato una lunga serie di concerti in giro per il mondo per promuovere il suo nuovo album “Vita ce n’è”. Sono oltre 60 le date in programma con numerosi appuntamenti in Nord e Sud America. In Italia Eros Ramazzotti sarà a marzo, luglio, agosto e settembre. La prima parte sarà dedicata ai palasport, poi a luglio spazio ai festival e infine agosto e settembre saranno dedicati a sei appuntamenti speciali al Teatro Antico di Taormina e all’Arena di Verona. Il “Vita ce n’è World Tour” farà tappa in Sicilia per tre appuntamenti speciali il 3,4 e 6 agosto. Nella suggestiva cornice del Teatro Antico, Ramazzotti porterà sul palco grandi successi come "Adesso Tu", "Più bella cosa", canzoni che hanno costellato di successi oltre 30 anni di carriera. Ma anche i brani del nuovo album "Vita ce n'è", uscito il 23 novembre in 100 paesi in lingua italiana e spagnola. Queste le nuove date in programma tra luglio e settembre 2019:

16 luglio: Lucca, Lucca Summer Festival

18 luglio: Nichelino (To), Stupinigi Sonic Park

03 agosto: Taormina (Me), Teatro Antico

04 agosto: Taormina (Me), Teatro Antico

06 agosto: Taormina (Me), Teatro Antico

11 settembre: Verona, Arena di Verona

12 settembre: Verona, Arena di Verona

14 settembre: Verona, Arena di Verona

Le vendite dei biglietti per questi nuovi concerti sono disponibili sul circuito TicketOne.

Il successo del "Vita ce n'è World Tour"

Fin dall’annuncio, il tour di Eros Ramazzotti ha fatto registrare subito grande attesa da parte dei fan. Sono stati oltre 200 mila i biglietti venduti per i primi concerti europei. La prima data, quella del debutto a Monaco di Baviera, è sold out ed è stata raddoppiata per fare fronte alle numerose richieste. Sul palco Eros Ramazzotti sarà accompagnato dal direttore musicale Luca Scarpa al piano, Giovanni Boscariol alle tastiere, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco alla chitarra e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (chitarre), Eric Moore (batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (sax), che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles.

Il nuovo singolo "In Primo Piano"

“Vita ce n’è” è il nuovo album di Eros Ramazzotti che ha conquistato i primi posti delle classifiche internazionali fin dalla prima settimana di uscita. Anticipato dal singolo omonimo, è da poco stato estratto il brano “In Primo Piano” come secondo singolo. La canzone è stata scritta Jovanotti e il video, uscito qualche giorno fa, è stato girato alla Villa Reale di Monza. Le immagini presentano una luce minimale e Eros Ramazzotti solo al centro di ogni inquadratura. Eros Ramazzotti che ha raccontato così la costruzione del brano: «Lorenzo mi ha mandato il provino di questo pezzo, mi piacevano il testo e la melodia. Ho rifatto completamente l’arrangiamento, poi in futuro con lui potremmo cantarla insieme e lui potrebbe rappare nella parte che ho aggiunto. È una canzone importante che parla del rapporto con una persona soprattutto quando c’è la distanza a separare la coppia. L’amore è questo».