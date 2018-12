Canzoni di Natale, le più conosciute degli artisti italiani

La tradizione vuole gli Stati Uniti come Paese che ama e dedica ogni anno cover e canzoni di natale. In passato e anche in tempi più recenti sono tantissimi gli artisti pop che si sono cimentati in brani della tradizione natalizia o in un nuovi componimenti per fare un regalo speciale ai propri fan. Sembra quasi un rito di passaggio necessario per gli artisti che hanno avuto più successo durante l’anno. Dai Backstreet Boys fino ad Ariana Grande passando per Sia e Justin Bieber, tutti hanno pubblicato canzoni a tema natalizio. Con il tempo alcuni dei brani sono diventati veri e propri tormentoni delle festività come “Last Christmas” o “All I want for Christmas is You” rispettivamente dei Wham e di Mariah Carey. In Italia la tradizione non è così radicata ma ci sono album interi dedicati al Natale con cover di vecchi classici e rielaborazioni di canzoni passate alla storia. Paradossalmente sono invece tanti i brani inediti dedicati al Natale.

Canzoni di Natale, da Elio e le Storie Tese a Venditti

Tra i brani gli famosi ci sono sicuramente quelli composti da Elio e Le Storie Tese che nel corso degli anni hanno firmato le canzoni di natale di Radio Deejay. Brani come “Natale allo Zenzero”, “Baffo Natale” o “Christmas with yours” hanno dato un tocco di originalità in contrapposizione ai classici della tradizione natalizia. Sempre grazie alla collaborazione con Radio Deejay sono nate anche “Happy Christmas John” dei Thegiornalisti e “Eccolo qua il Natale” di Cesare Cremonini. Un altro brano che non può mancare in una playlist dedicata al Natale è “Canzone per Natale”, raffinata composizione di Morgan. Inusuale la presenza di Antonello Venditti e Francesco De Gregori tra gli autori e gli interpreti di canzoni di Natale. I due cantautori hanno scritto brani inediti dedicati alle festività. Venditti ha pubblicato nel 2008 la canzone “Regali di Natale”, mentre De Gregori ha pubblicato nel corso degli anni le canzoni “Natale” e “Natale di secondo mano”. Di tutt’altro tenore il brano composto dagli Articolo 31 “È Natale (ma io non ci sto dentro)” dedicata all’odio per le feste natalizie. Brunori Sas invece ha scelto di raccontare in modo tanto cinico quanto divertente il suo Natale nel brano “La vigilia di Natale”. Tra i brani da ricordare anche “O è Natale tutti i giorni” di Luca Carboni e Jovanotti, con la musica di “More Than Words” degli Extreme. Infine c’è spazio anche per “Coriandoli a Natale” dei Subsonica, tributo a Gigi Restagno, autore del brano e musicista torinese scomparso nel 1997. Nel 2015 Eros Ramazzotti ha dato vita al brano “Buon Natale (se vuoi)”, quarto estratto dall’album “Perfetto”.

Tanti album a tema natalizio

Negli ultimi anni Laura Pausini, Irene Grandi e Andrea Bocelli hanno pubblicato un album interamente dedicato al Natale. Nel 2016 Laura Pausini ha pubblicato “Laura Xmas” album contenente dodici classici della tradizione natalizia tra cui “Santa Claus Is Coming to Town” e “White Christmas”. Meno recenti le pubblicazioni di Irene Grandi e Andrea Bocelli che pubblicarono nel 2008 e nel 2009 il loro album di canzoni natalizie. Anche Mina si è cimentata con brani della tradizione nell’album “Christmas Song Book”, mentre nel 2012 Claudio Baglioni ha pubblicato “Un piccolo Natale in più” rivisitando 26 successi a tema natalizio. Tra gli altri interpreti anche Christian De Sica e Mario Biondi, quest’ultimo con due album nel 2013 e nel 2014.