Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto: nuova data del tour a Milano

Il tour negli stadi di Laura Pausini e Biagio Antonacci sta facendo registrare i primi successi: in questi giorni, i due artisti hanno dichiarato di aver venduto già oltre 150mila biglietti, tanto da aver aggiunto un nuovo appuntamento milanese alla tournée. La nuova data del concerto a Milano del tour di Laura Pausini è Biagio Antonacci è il 5 luglio, sempre allo stadio San Siro.

Il calendario degli concerti

Il calendario aggiornato del Laura + Biagio Stadi 2019:

26 giugno, Stadio San Nicola di Bari

29 giugno, Stadio Olimpico di Roma

4 luglio, Stadio di San Siro a Milano

5 luglio, Stadio di San Siro a Milano

8 luglio, Stadio Artemio Franchi di Firenze

12 luglio, Stadio Dall’Ara di Bologna

17 luglio, Stadio Olimpico di Torino

20 luglio, Stadio Euganeo di Padova

23 luglio, Stadio Adriatico di Pescara

27 luglio, Stadio San Filippo di Messina

1 agosto, Fiera di Cagliari

L’idea di un concerto insieme

In un’intervista a Sky Tg24 Biagio Antonacci ha raccontato come da tempo avesse manifestato il desiderio di realizzare un tour con l’amica e collega Pausini: «Da anni le proponevo di fare qualcosa insieme, ma lei è sempre in giro per il mondo tanto è vero che mi manda sms a orari improbabili. Poi un giorno mi ha risposto sì, quasi cogliendomi di sorpresa e a quel punto non posso più tirarmi indietro». Il tour nasce dalla voglia dei due artisti di ringraziare i fan del sostegno dimostrato in questi anni e non ha alcuno scopo promozionale, come spiega la stessa Laura Pausini sempre a Sky Tg24: «Non avevamo bisogno di un tour insieme per dimostrare qualcosa e neanche il bisogno di entrare nei meccanismi di un tour complicato come questo. Noi dobbiamo restituire alla gente quello che la gente stessa ci ha dato negli anni. Abbiamo la forza dell'amicizia e dell’empatia a sostenerci».

La scaletta del tour

Al momento non si hanno notizie sulla scaletta del tour, su cui i due cantanti dovrebbero iniziare a lavorare già dai primi giorni del 2019. Tra le intenzioni, vi è comunque quella di portare sul palco non solo i grandi successi, ma anche quei i brani meno conosciuti dei repertori di Laura Pausini e Biagio Antonacci. «Per ora ci siamo mandati delle liste – ha spigato la cantante emiliana – ci lavoreremo concretamente nei primi giorni del 2019».

Biglietti e prezzi

Tutti i biglietti per il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci nel 2019 sono in vendita su Ticketone e nei circuiti autorizzati, mentre a breve dovrebbe essere disponibili anche quelli della seconda data milanese del 5 luglio. I prezzi dei biglietti vanno dai 29 ai 95 euro (diritti di prevendita inclusi, più eventuali commissioni di servizio) a seconda del posto selezionato. Chi desidera accedere all’area pit, sotto al palco, deve acquistare il biglietto per il prato gold al prezzo di 75 euro, che comprende un posto sul prato in piedi, un bracciale per l'accesso all'area pit, un pass laminato e cordino da collezione, l’ingresso riservato e uno staff dedicato in loco. Per chi desidera vivere un’esperienza con maggiori servizi, sono disponibili diversi pacchetti, tra cui silver, platinum e sky box.