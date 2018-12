X Factor su Spotify, la classifica degli inediti

Si è conclusa con il trionfo di Anastasio l’edizione di X Factor 2018. Si tratta del primo rapper a vincere il talent show, una grande soddisfazione per Mara Maionchi, giudice che ha sempre supportato il ragazzo fin dalle sue prime esibizioni. Anastasio ha ribaltato le regole e imposto la sua capacità di scrittura in grado di adattarsi ad ogni tipo di proposta portata sul palco. Un successo evidenziato anche dal pubblico che ha premiato Anastasio con la vittoria di X Factor e con il disco d’oro conquistato per l’inedito “La fine del mondo”. Per i ragazzi ora arriva la prova decisiva, quella del pubblico con gli inediti sbarcati sul mercato. La classifica degli inediti su Spotify premia ancora una volta Anastasio. “La fine del mondo” è la canzone più ascoltata tra gli inediti proposti in questa edizione di X Factor. L’ennesima conferma di come il rapper abbia convinto pubblico e critica ad ogni esibizione. Anche il video ha conquistato gli utenti con un picco di visualizzazioni a poche ora dalla pubblicazione su Youtube.

Soddisfazione per "Cherofobia" di Martina Attili

Al secondo posto della classifica degli inediti proposti ad X Factor c’è “Cherofobia” di Martina Attili. La cantante non è riuscita a raggiungere la finale di X Factor, eliminata ad un passo dall’approdo all’ultima puntata di X Factor ma il suo brano “Cherofobia” ha conquistato il pubblico. Addirittura la parola “cherofobia” è diventata una delle maggiori ricerche fatte nel 2018 su Google dagli utenti. Curiosità e grande attenzione per l’inedito di Martina Attili che può ritenersi davvero soddisfatta per l’avventura ad X Factor e guarda con ottimismo al futuro. Al terzo posto della classifica degli inediti di X Factor c’è Luna con il singolo “Los Angeles. Giunta al terzo posto nel talent show, la cantante conferma l’ultima piazza del podio con la sua canzone. Una splendida soddisfazione per la 16enne che è riuscita a farsi strada puntata dopo puntata grazie anche ai consigli del giudice Manuel Agnelli.

Tutti gli altri inediti

In risalita Naomi, vera sorpresa della finale. La cantante è riuscita a raggiungere l’ultimo ballottaggio con il vincitore Anastasio. La sua “Like the rain” sta pian piano risalendo la classifica, rispecchiando il percorso della sua cantante che nel corso del talent show ha fatto prima fatica a trovare la sua dimensione ma poi è riuscita a sorprendere tutto con la sua voce e il suo innegabile talento. In rapida ascesa anche i Bowland, arrivati quarti nella finale di X Factor 2018. Il gruppo ha pubblicato l’inedito “Don’t Stop Me” e anche in finale hanno mostrato tutto il loro valore con personalità e stile. Iniziano a conquistare l’airplay radiofonico anche Leo Gassman con il singolo “Piume”, Renza Castelli con “Cielo Inglese” e Sherol Dos Santos con “Non ti avevo ma ti ho perso”. Arrivati tutti e tre a pochi passi dalla finale, sono pronti finalmente ad affrontare la vita fuori da X Factor. Per tutti i ragazzi c’è la consapevolezza di aver migliorato le loro qualità, di aver vissuto un’esperienza totalizzante e in grado di donare un bagaglio importante che servirà nel corso delle loro carriere.