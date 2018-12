J-Ax in piazza a Pescara per il concerto di Capodanno 2019

La notizia sta già facendo il giro del web: l’ospite d’onore del concerto di Pescara per la notte di Capodanno sarà nientemeno che J-Ax, il quale ha già confermato la partecipazione. Dopo lo straordinario successo di Vinicio Capossela dell’anno scorso (quest’anno sarà a Roma), sarà il celebre rapper a fare onore al palco.

J-Ax a Pescara per il Capodanno 2019

Avevano già dato l’annuncio ufficiale il Comune di Pescara e Giacomo Cuzzi, l’assessore ai Grandi Eventi, sulle pagine social: «Per chiudere in bellezza una stagione straordinaria. Anche quest’anno tra le prime Pizza d’Italia per il grande Concerto di Capodanno con un Super Artista e tanti ospiti. Ci vediamo in Piazza? Vi aspetto per festeggiare insieme. Pescara uno spettacolo di Città».

Poco tempo dopo è stato lo stesso rapper ad assicurare la sua presenza ai fan, tramite Instagram. Nelle stories del suo profilo ufficiale è infatti apparsa la locandina del Capodanno a Pescara. L’artista milanese regalerà dunque la sua ultima notte del 2018 ai fan di Pescara, portando in piazza il pubblico con uno spettacolo gratuito basato sulle hit e i grandi successi che hanno costellato la sua carriera. Non solo canzoni recenti, dunque, ma stando a quanto annunciato da Il Pescara, anche alcuni grandi pezzi degli anni ’90, al tempo degli Articolo 31.

J-Ax torna dunque a Pescara dopo 3 anni di assenza: l’ultima volta aveva suonato al porto turistico, nel 2015, e porta con sé tutte le premesse per un Capodanno davvero indimenticabile.

Il programma di Capodanno 2019 a Pescara

Conduttrice dell’evento per la notte di San Silvestro sarà Federica Peluffo. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 23 del 31 dicembre, e saliranno sul palco, oltre naturalmente alla star della serata, Space One, volto dell’hip-hop italiano e spalla di J-Ax e Grido, ex Gemelli Diversi. Subito dopo avrà luogo un dj set con un bubblegum party per ballare e festeggiare fino all’alba con DJ Vangelis. Come già detto, il concerto di Capodanno in piazza sarà ad ingresso gratuito.

J-Ax: il nuovo libro

Il 2018 è stato per J-Ax un anno molto importante di crescita artistica e grandi novità. Il 27 novembre è uscito “J-Ax: Consigli a Me stesso, i miei 2 centesimi”. «In questi ultimi 2 anni mi sono molto divertito a condividere con voi le mie opinioni personali,» scrive il rapper su Instagram, «O semplicemente le mie esperienze di vita. Io non sono di certo un intellettuale, un guru o un tuttologo – e non voglio dire a nessuno come vivere la propria vita – semplicemente ho imparato molto dagli errori nella mia di esistenza, e ho voluto raccogliere in questa raccolta tutto ciò che ho imparato e che eviterei di ripetere, e qualche consiglio da Zio per vivere più serenamente». Dal 28 novembre, J-Ax è impegnato in giro per l’Italia, nelle migliori librerie, a firmare le copie del suo quinto libro. Prima di questo, ricordiamo “I pensieri di nessuno”, “Tutta scena”, “Axforismi” e “Imperfetta forma”, pubblicazioni che hanno riscosso un certo successo e gli hanno fruttato un seguito non solo musicale, ma anche letterario.