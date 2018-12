Emis Killa: rinviati i concerti di Bologna e Torino

Una valanga di richieste, molte di più rispetto alla capacità delle location originarie, ha spinto l’entourage di Emis Killa a rinviare all’ultimo secondo le ultime due date del “Supereroe Tour”, in programma venerdì 14 e domenica 16 dicembre rispettivamente all’Estragon di Bologna e all’Hiroshima Mon Amour di Torino. A dare l’annuncio è stata la Vivo Concerti, l’agenzia che organizza il ciclo di concerti, a comunicare ufficialmente la cosa il giorno prima del live bolognese, annunciando già data e location dei due nuovi concerti: saranno recuperati uno il 6 febbraio al PalaEstragon e l’altro l’8 febbraio al Teatro della Concordia di Venaria Reale. Dalle 17 di giovedì 13 dicembre sono stati messi in vendita sul circuito Ticketone gli ulteriori tagliandi a disposizione per i due concerti che chiuderanno il tour del rapper milanese: prezzo unico a 34,50 euro.

Modalità di rimborso

I biglietti già acquistati per le due date annullate saranno comunque validi per le nuove, ma chi volesse può comunque richiedere il rimborso. Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto esclusivamente presso il punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto entro e non oltre giovedì 20 dicembre 2018. I biglietti verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita). Non verranno rimborsate eventuali ulteriori commissioni (già effettuate e fatturate) applicate dal punto vendita in fase di acquisto. I biglietti acquistati on line sul sito Ticketone.it o telefonicamente tramite i call center Ticketone verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita), escludendo le commissioni di servizio ed i costi di spedizione (già effettuati e fatturati) ed eventuali altri servizi acquistati, entro e non oltre giovedì 20 dicembre 2018, come da modalità regolamentate nei termini e condizioni di acquisto del sito Ticketone. Per i biglietti con ritiro sul luogo dell’evento o stampa a casa il cliente dovrà contattare il Costumer Service di Ticketone per chiedere il rimborso, entro e non oltre giovedì 20 dicembre 2018, al seguente indirizzo e-mail: ecomm.customerservice@ticketone.it. Una volta effettuata la richiesta dovrà unicamente attendere il completamento delle operazioni di rimborso. Per i biglietti ricevuti tramite corriere espresso, Il cliente dovrà spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre giovedì 20 dicembre 2018 (farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo, specificando che si tratta di una richiesta di rimborso: TicketOne S.p.A., via Vittor Pisani 19 20124 Milano, C.a. Divisione Commercio Elettronico, oggetto: RICHIESTA RIMBORSO. Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l'acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. Tale operazione di riaccredito avrà inizio a partire dal ricevimento della raccomandata e la visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.

Le scuse di Emis Killa

Emis Killa chiude quindi il suo 2018 al Viper di Firenze. Il rapper ha scelto le stories di Instagram per scusarsi dell’accaduto, visto soprattutto il pochissimo preavviso dato a coloro che avevano già acquistato da tempo i tagliandi. «So che non è il massimo sapere la cosa ora, sotto evento, ma la cosa non è dipesa da me ma dalla mia agenzia di booking. Vi chiedo scusa se vi eravate già organizzati, capisco il malumore ma vi chiedo di spargere la voce. Con tutto ciò, se c’è una notizia buona è che il motivo del rinvio delle date è che c’è una grande richiesta per le prevendite, di conseguenza la data sarà più bella perché il posto sarà più grande».